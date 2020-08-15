Palancıoğlu: "Anahtarlık değil, anahtar ile tapusunu veriyoruz"

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 109 dairenin anahtar teslim törenini gerçekleştirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi meclis üyeleri ve muhtarların katıldığı törende kuralar çekilerek 109 aileye anahtarları teslim edildi. 109 ailenin bugün yeni yuvasına kavuştuğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 109 dairemizde anahtar teslimini yaptık. Melikgazi’miz için önemli yatırımlar yaparak kentsel dönüşüm projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Modern bir şehir anlayışıyla hareket ederek gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümlerde, bugün 109 anahtarı 109 ailemize teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Burada yeni bir yaşam alanı oluştu. Vatandaşlarımızın konforu için gereken çalışmalarımız devam ediyor. Kayseri deyince kayseri modeli belediyecilik akla geliyor. Ülke genelinde kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. Düzenli yapılaşma ve planlı şehirciliğin önü daha da açılıyor. Bu çalışmanın temelini atan Memduh Büyükkılıç Başkanımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza yeni evlerinin sağlık ve huzur getirmesini diler, hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Belediye başkanlarımız hizmette sınır tanımıyorlar. Hizmette halka hizmet amacıyla birbirleri ile yarışıyorlar. Palancıoğlu Başkanımız hizmetlerini bir biri ardına hayata geçiriyor. Bu 109 dairenin sahiplerine hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

