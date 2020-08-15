YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Palancıoğlu: "Anahtarlık değil, anahtar ile tapusunu veriyoruz"

Palancıoğlu: "Anahtarlık değil, anahtar ile tapusunu veriyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 109 dairenin anahtar teslim törenini gerçekleştirdi.AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi meclis üyeleri ve muhtarların katıldığı törende kuralar çekilerek 109 aileye anahtarları teslim edildi.

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 109 dairenin anahtar teslim törenini gerçekleştirdi.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi meclis üyeleri ve muhtarların katıldığı törende kuralar çekilerek 109 aileye anahtarları teslim edildi. 109 ailenin bugün yeni yuvasına kavuştuğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 109 dairemizde anahtar teslimini yaptık. Melikgazi’miz için önemli yatırımlar yaparak kentsel dönüşüm projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Modern bir şehir anlayışıyla hareket ederek gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümlerde, bugün 109 anahtarı 109 ailemize teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Burada yeni bir yaşam alanı oluştu. Vatandaşlarımızın konforu için gereken çalışmalarımız devam ediyor. Kayseri deyince kayseri modeli belediyecilik akla geliyor. Ülke genelinde kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. Düzenli yapılaşma ve planlı şehirciliğin önü daha da açılıyor. Bu çalışmanın temelini atan Memduh Büyükkılıç Başkanımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza yeni evlerinin sağlık ve huzur getirmesini diler, hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Belediye başkanlarımız hizmette sınır tanımıyorlar. Hizmette halka hizmet amacıyla birbirleri ile yarışıyorlar. Palancıoğlu Başkanımız hizmetlerini bir biri ardına hayata geçiriyor. Bu 109 dairenin sahiplerine hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Daha yeşil bir Ankara

Daha yeşil bir Ankara

İMEAK DTO’dan “Gemi Acenteliği Yenileme” semineri

İMEAK DTO’dan “Gemi Acenteliği Yenileme” semineri

Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi

Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Milas’ta traktör kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Milas’ta traktör kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:45
Öğle
12:48
İkindi
16:34
Akşam
19:40
Yatsı
21:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.