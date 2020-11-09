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Palancıoğlu, "Rehavete kapılmayalım"

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.11.2020 10:38 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İlçe Kaymakamı Bülent Karacan ile korona virüs ile mücadele kapsamında Hürriyet pazar yerini gezerek denetimleri inceledi ve kurallara uyan esnafa ve vatandaşlara teşekkür etti.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kurulan tüm tezgahları dolaşarak pazarcı esnafından da özellikle hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek pazarda alınan önlemler hakkında bilgiler verdi ve alışveriş yaparken sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve eldiven ile maske kullanmaları konusunda vatandaşları uyardı.
Tüm vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması durumunda salgınla mücadelede büyük başarı sağlanacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi: “Korona virüse karşı Hürriyet Pazar Yerimizde gerekli denetlemeleri yaparak, önlemler hakkında hemşehrilerimize bilgilendirmelerde bulunduk. Biz virüse karşı ne kadar güçlü olursak virüs bize karşı o kadar güçsüz olur. Birlikte tedbirlere uyalım, korona virüsü yenelim. Rehavete de kapılmayalım. Kurallara uyduğumuz takdirde virüsün etkisini en aza indirebilecek durumdayız. Pazarların giriş ve çıkış noktalarında zabıta görevlileri ile kontrolü sağladık. Pazar yerimizde gerekli tedbirler alındı ve uygulanıyor.”
Korona virüs vakalarının artmaya başlamasıyla birlikte Melikgazi Belediyesi de önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Her mahallede ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında düzenli olarak dezenfekte çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, vatandaşların sağlığı ve huzuru için mahallelerde kurulan semt pazarlarında da denetimlerini arttırdı.

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