Palancıoğlu’ndan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Kalın’a hayırlı olsun ziyareti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanı olan Ertuğrul Enes Kalın’ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Melikgazi bölgesine el ele hizmet etmeye çalışacaklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Önceki Başkan Ertuğrul Yücebaş ile de güzel bir birliktelik içerisinde çalıştık kendisine teşekkür ediyorum” diyerek şunları kaydetti:

"Yeni Başkanımız Enes Kalın Bey’in bilgisi, donanımı, ekibi ve yönetim kurulu ile Melikgazi’mize en iyi desteği sağlayacağından eminim. Bizde elimizden geldiğince onlarla istişareli bir biçimde ilçemizin daha güzel bir hale gelmesini sağlayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeye bu vatana bu bayrağa en iyi bir şekilde hizmet etmeyi diliyor, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Enes Kalın ise Başkan Palancıoğlu’nun ziyaretinden onur duyduğunu ifade ederek, “Melikgazi ilçemizde birlik ve beraberlik içinde milletimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Melikgazi İlçemize yaraşır bir şekilde sorumluluğumuzun farkında olarak gerekli tüm çalışmalarımızı hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan eksiksiz bir şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.