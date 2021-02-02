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Palandöken Belediyesi Meclisi’nden Kabe’ye saygısızlığa tepki

02.02.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Palandöken Belediyesi Meclisi’nden Kabe’ye saygısızlığa tepki

Palandöken Belediyesi Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı bugün düzenlenen 2’nci birleşim ile tamamlandı.

Palandöken Belediyesi Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı bugün düzenlenen 2’nci birleşim ile tamamlandı. Toplantıda meclis üyeleri ortak bildiri yayımlayarak Boğaziçi Üniversitesinde Kabe’ye saygısızlığa tepki gösterdi. Bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Ensar Özdemir okudu.
2021 yılının 2’nci meclis toplantısı Palandöken Belediye Başkanvekili Şeref Doğan Başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen Kabe’ye saygısızlık, AK Parti, MHP ve İyi Parti’li Meclis üyelerinin yayımladığı ortak bildiri ile lanetlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Ensar Özdemir’in okuduğu bildiride;
“Kâbe-i Muazzama kutsalımız, Kâbe-i Muazzama kırmızı çizgimiz. Kâbe-i Muazzama maneviyatımız, Kâbe-i Muazzama mukaddesatımız, Kâbe-i Muazzama, yeryüzünde insanlar için yapılan ilk mâbed, bereket ve hidayet kaynağımız. 30 Ocak 2021 günü İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde iblisin yoldaşlığını yapan sapkın bir çete, yüreğimizin merkezinde olan Kabe-i Muazzama’ya hadsizce saygısızlık yapmıştır Bunlar ipleri uluslararası çetelerin ellerinde olan, iblisin yoldaşlarıdır. Bu azgınlara, Yüce Allah’ın Kabe’yi yıkmak isteyen Yemen’in genel valisi Ebrehe’nin fillerle Mekke’ye hücumunu ve yok olup gitmelerini konu edinen Fil Suresiyle verdiği mesajları hatırlatmak istiyoruz. Ve Palandöken Belediyesi Meclisi olarak bu saldırıyı lanetliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Palandöken Belediyesi Meclisi’nden Kabe’ye saygısızlığa tepki

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