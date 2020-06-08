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Palandöken Belediyesi Milletvekili Ban’ı ağırladı

ERZURUM HABERLERİ  | 08.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Koronavirüs ile mücadelede Maske üretim merkezine dönüştürdükleri Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ı ağırladı.Bugüne kadar 90 bini aşkın maske üreterek halka ulaştıran Palandöken Belediyesi’ni tebrik eden Milletvekili Ban, “Bu illetin şehrimizde kısa sürede kontrol altına alınmasında belediyelerimizin katkısı büyük.” dediBaşkan Sunar’ın SunumuPalandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, gerçekleştirilen ziyarete ilişkin memnuniyetini dile getirerek, Korona virüs ile mücadelede yürüttükleri çalışmalara değindi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Koronavirüs ile mücadelede Maske üretim merkezine dönüştürdükleri Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ı ağırladı.
Bugüne kadar 90 bini aşkın maske üreterek halka ulaştıran Palandöken Belediyesi’ni tebrik eden Milletvekili Ban, “Bu illetin şehrimizde kısa sürede kontrol altına alınmasında belediyelerimizin katkısı büyük.” dedi
Başkan Sunar’ın Sunumu
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, gerçekleştirilen ziyarete ilişkin memnuniyetini dile getirerek, Korona virüs ile mücadelede yürüttükleri çalışmalara değindi. Başkan Sunar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemiz, Korona virüs ile mücadelede tüm dünyaya örnek oldu. Palandöken Belediyesi olarak bizlerde, milletvekillerimizle, il ve ilçe teşkilatlarımızla uyum içerisinde, liderimizin izinde önemli çalışmalara imza attık. Bunlardan en önemlilerinden birisi de maske üretimimiz oldu. ‘Biz Bize yeteriz’ diyerek bugüne kadar 90 bin maske ürettik ve ilçe sakinlerimize ulaştırdık. Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ile ihtiyaç sahibi ailelerimize gittik, gücümüz nispetinde destek olmaya çalıştık. İlçemizde dezenfekte etmediğimiz nokta kalmadı. Apartman ve müstakil evlerin ortak alanları, ticari ve hususi araçlar dahil. Dezenfekte çalışmalarımız belli periyotlarda devam ediyor. Yine park ve bahçelere sokak hayvanları için mama ve su kabı bırakırken, tıbbi atıklar için de ilçemizin muhtelif noktalarına atık kutuları koyduk. Bu illetle yoğun bir şekilde mücadele yürütürken, rutin hizmetlerimizi de sekteye uğratmıyoruz. Park, bahçe yol ve kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tabi biz bütün bu çalışmaları yürütürken partimizden seçilen milletvekillerimizin desteği hep arkamızda oldu. Kendilerine müteşekkiriz.” Dedi
Milletvekili Ban’dan Palandöken Belediyesi’ne Övgü
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da, Palandöken Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların takdire şayan olduğunun altını çizerek, “Korona virüs illeti ile ülke olarak çok başarılı çalışmalara imza attık. Belediyelerimiz de bu süreçte muazzam çalışmalar yürüttü. Bu illet şehrimizde, ilçelerimizde kontrol altına alındıysa, belediyelerimizin katkısı büyük. İşte bugün burada görüyoruz ki, vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılamak için gecesini gündüzüne katan bir ekip var. Başkanımız ve ekibini yürekten kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun.” diye konuştu.

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