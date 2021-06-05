Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Palandöken Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi"ni aldı.

Palandöken Belediyesi'ne belgesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu tarafından belediye binasında düzenlenen törenle verildi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yaptıkları tüm hizmetlerde çevreyi merkeze alarak hareket ettiklerini aktararak, şunları söyledi:

"Biyogaz dönüşüm tesisi, enerji ve çevre anlamında devasa bir yatırımımız. Ulaşıma açtığımız prestij caddelerimiz, aynı zamanda yeşil alanıyla, peyzajıyla önemli çevre yatırımlarımız oldu. 'Kent Ormanı Vadi Palandöken Nefes' projemiz yine devasa bir çevre yatırımımız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilçemizin dört bir noktasına 'Atık Getirme Merkezleri' bıraktık. Palandöken’de hedefimiz sıfır atık, sıfır kayıp. Bu hedef doğrultusunda yapmış olduğumuz faaliyetler ödül getirdi."