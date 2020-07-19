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Palandöken Belediyesi yine farkındalık oluşturdu

ERZURUM HABERLERİ  | 19.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

Palandöken Belediyesi, Erzurumspor’un Süper Lige yükselme sevincini yaşayan taraftarlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid-19’la mücadele kapsamında ‘temizlik, maske ve mesafe’ ilkelerini ifade eden tamam uyarısını somutlaştırarak, Erzurumspor logolu maskelerle destek verdi.Palandöken Belediyesi Erzurumspor’un Süper Lige yükselmesi sevincine bir farkındalık yaklaşımıyla ortak oldu.

Palandöken Belediyesi, Erzurumspor’un Süper Lige yükselme sevincini yaşayan taraftarlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid-19’la mücadele kapsamında ‘temizlik, maske ve mesafe’ ilkelerini ifade eden tamam uyarısını somutlaştırarak, Erzurumspor logolu maskelerle destek verdi.
Palandöken Belediyesi Erzurumspor’un Süper Lige yükselmesi sevincine bir farkındalık yaklaşımıyla ortak oldu. Covid-19’la mücadele kapsamında belediyece Erzurumspor logosunun işlendiği maskeler Havuzbaşı’nda taraftarlara dağıtıldı. Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Amacımız hem Erzurumspor’un başarısını kutlamak, hem de bu sevincin pandemi sürecinde üzüntüye dönüşmemesi için fiziki mesafe ve maske uyarılarını gündeme taşımaktı” dedi.
Yeniden Süper Lig’e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor için tebrik mesajı yayımlayan Başkan Sunar, “İnandık, başardık. Bir sezon aradan sonra artık ait olduğumuz yerde, Süper Ligdeyiz. Tebrikler Erzurumspor” ifadelerine yer verdi.
Sunar’dan başarı dileği
2018-2019 sezonunda Süper Ligde verdiği mücadeleyle, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un, yeniden Süper ligde mücadele edecek olmasının sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Sunar, başarının sahiplerini tebrik etti. Sunar, “Tarifsiz mutluluk yaşıyoruz. Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Ligdeyiz. Oynadığı futbol kalitesiyle, bu takım Süper Lige hakkıyla çıktı. Muazzam bir başarı hikayesi yazdı. Bu başarının sahipleri olan, Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, BB Erzurumspor’umuzun Onursal Başkanı Mehmet Sekmen Olmak üzere, kulüp Başkanı Hüseyin Üneş ve yönetimini, teknik heyeti, futbolcuları ve vefakar taraftarımızı yürekten tebrik ediyorum. 2020-2021 sezonunda Süper Ligde mücadele verecek olan takımımıza şimdiden başarı diliyorum” dedi.

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