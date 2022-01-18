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Palandöken Buz Tırmanış Festivali sürüyor

18.01.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festivale, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İtalya, Fransa, Gürcistan ve İran'dan sporcular katılıyor

Erzurum'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Palandöken Buz Tırmanış Festivali devam ediyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkında düzenlenen festivale, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İtalya, Fransa, Gürcistan ve İran'dan çok sayıda sporcu katılıyor.

Sporcular, yapaylığı dolayısıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "buz dağı" şeklindeki parkta, rotalarını belirledikten sonra özel ekipmanlarıyla tırmanış yapıyor.

Milli dağcı Tunç Fındık, AA muhabirine, yapay buz duvarının kayak merkezinde çok güzel bir ortam oluşturduğunu söyledi.

Erzurum'un buz tırmanışı açısından önemli bir kent olduğunu ifade eden Fındık, şöyle konuştu:

"Burası büyük bir kayak tesisi içinde ve Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilir bir mekan. Havalimanına o kadar yakın ki herkes gelip burada tırmanış yapabilir. Acemi ve üst düzey sporcular da burada tırmanış yapabilir. Güzel bir ortam var ve gelenler çok eğleniyor. Türkiye'nin yabancı olduğu fakat en kısa sürede aşina olacağı bu spora, son derece güzel bir altyapı sağlanmış oldu."

İran'dan gelen sporcu Ali Mirzai de "İnşallah bizim için iyi olur. Türk arkadaşlardan bir şeyler öğrenmek için buraya geldik. Arkadaşlardan buranın fotoğraflarını görmüştüm, o yüzden ben de katılmak istiyordum. Bildiklerimi daha iyi seviyelere getirmek için buraya geldim." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ile diğer paydaşların ortaklaşa düzenlediği festival yarın sona erecek.

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