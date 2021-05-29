Palandöken Dağı mor ters lalelerle renklendi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı etekleri, ilkbaharda açan mor ters lalelerle farklı güzelliğe büründü.

Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve bölgenin endemik türleri arasında yer alan laleler, Palandöken Kayak Merkezi'nin 3200 rakımlı Ejder Zirvesi eteklerine renk kattı.

Her yıl ilkbaharın gelişiyle karların erimesinin ardından kayak pistlerinde açan laleler, yaklaşık bir ay boyunca dağın eteklerini süslüyor.

Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, lalelerin açtığı bölgeye ilgi gösteriyor.



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