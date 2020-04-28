YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Palandöken, dayanışmanın adresi oldu

Palandöken, dayanışmanın adresi oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 28.04.2020 12:41 | Son Güncelleme

Palandöken Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya Ramazan ayında da devam ediyor.

Palandöken Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya Ramazan ayında da devam ediyor. İlçede belirlenen ailelere sıcak yemek ikramında bulunan belediye, gıda destek çalışmalarını da sürdürüyor.
Merkezi ve kırsal mahallelerde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve sıcak yemek desteği hizmetini Ramazan ayında artırarak sürdüren Palandöken Belediyesi, ilçede bu hizmetleri 2 bin 500 aileye ulaştırıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yürüttükleri başarılı çalışmalarla ilçe sakinlerinin duasını kazanan Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri Ramazan ayında da dara düşenin yanında yer alıyor.
SUNAR’DAN AK BELEDİYECİLİK VURGUSU
Ramazan ayına özel ilçede yürütülen çalışmalara değinen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yardımlaşma ve dayanışma örneğinin her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da çok daha belirgin biçimde öne çıktığını söyledi. İlçede dara düşen herkesin yanında yer almak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Sunar, İnanç, gelenek, görenek ve AK Belediyeciliğin bir gereği olan yardımlaşmayı merkeze aldıklarının altını çizdi.
SUNAR AÇIKLAMA YAPTI
Başkan Sunar, “İlçemizde ilgili kurumlarla belirlediğimiz dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmanın yanında, Koronavirüs illetiyle işyerini geçici kapamak durumunda olan esnafımızı da tespit ederek ihtiyaç duydukları anda yanlarında yer almak için yoğun gayret gösteriyoruz. Vefa Sosyal Destek grubuyla koordineli bir şekilde çalışan Palandöken Belediyesi (PALTİM) ekiplerimiz, merkezi ve kırsal mahallelerde gıda desteği başta olmak üzere, tıbbi maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Ayrıca ilçemiz sınırlarında belirlenen ailelere sıcak yemek desteğimiz de oluyor. Muradımız ihtiyaç sahibi ailelerimizin mutluluğunda pay sahibi olmak, onların yanında yer almak.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Protein deposu ’atom’

Protein deposu ’atom’

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
03:37
Sabah
05:12
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:13
Yatsı
20:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Yıldızkent Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Serpil Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.