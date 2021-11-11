Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaz örtüyle kapladı.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak, gece yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Yaklaşık 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı ile kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi de beyaza büründü.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği bölgeye gelen bazı vatandaşlar, fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Vatandaşlardan Yüksel Kemal Dürüst, AA muhabirine, kar yağışını keyifle izlemek için Palandöken'e geldiğini ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Karın Erzurum'a yakışan bir güzellik olduğunu vurgulayan Dürüst, yerli ve yabancı herkesi kayak merkezine davet etti.

