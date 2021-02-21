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Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu kayakseverlerle doldu

21.02.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu kayakseverlerle doldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonunda kayakseverlerle şenlendi.

Kar kalınlığının 125 santimetre ölçüldüğü, 3 bin 200 rakımlı merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, gönüllerince kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı

Aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği tesiste çocuklar da kızakla kaydı.

Kayak merkezine gelen Şirin Rozerin Dağdeviren, "Palandöken çok güzel bir kayak merkezi. Ben de Erzurumluyum, sezon kapanmadan herkesi kayak yapmaya bekliyorum. Sezon kapanmadan herkesi buraya bekliyoruz. Arkadaşlarımla geldim, çok eğlendim." dedi.

Arkadaşlarıyla kayak yapmak için Palandöken'e gelen Hilal Koşak da "Hafta sonu olması dolayısıyla yoğunluk var. Hava güzel olduğu için biz de çok eğleniyoruz. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birindeyiz, her şey çok güzel." diye konuştu.

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