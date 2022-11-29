YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Palandöken Kayak Merkezi pistleri suni karlama yöntemiyle sezona hazırlanıyor

Palandöken Kayak Merkezi pistleri suni karlama yöntemiyle sezona hazırlanıyor

29.11.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi pistleri için suni karlama sistemi çalıştırılmaya başlandı.

Palandöken Kayak Merkezi pistleri suni karlama yöntemiyle sezona hazırlanıyor

Türkiye'de kapılarını kayakseverlere ilk açan kayak merkezi olma özelliği taşıyan Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları sürüyor.

Turistleri her yıl aralık ayında ağırlamaya başlayan merkezde, farklı noktalarda depolanan karların pistlere serimi yapıldı, hava sıcaklığının eksiye düşmesiyle de suni karlama sistemi devreye sokuldu.

Yapılan çalışmaların ardından pistler büyük oranda karla kaplandı.

Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı, gece kayağı ve lastik raftingi ile de misafirlerine macera ve heyecan dolu bir tatil fırsatının sunulduğu Palandöken'e Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan ile Avrupa ülkelerinden turist geliyor.

Çoğu Palandöken'de bulunan 4 bin yatak kapasiteli 20 otelde ve bungalov evlerde ağırlanan turistler, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 56 pistte kesintisiz kayak yapma fırsatı buluyor.

Palandöken'deki liftlerden geçen sezon 1 milyon 823 bin 258 geçiş yapılmıştı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, gazetecilere, Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde yaklaşık 80 kilometre pist bulunduğunu, bunun 40 kilometresinde suni karlama yapabildiklerini anlatan Aynalı, şunları kaydetti:

"Sezonu, Türkiye'de inşallah ilk açan kayak merkezi olacağız. Kayakseverler inşallah yakın zamanda kayak yapmaya başlayacaklar. Herkes 'hava iyi gitsin' diyor ama biz sezonu erken açalım diye havaların daha çok soğumasını istiyoruz. Suni kar için istenilen hava sıcaklığını yakaladık ve kar da üretmeye başladık. Depoladığımız karları da açarak pistlere serdik. Üzerine de suni kar üretiyoruz. İnşallah kısa zamanda da kayakseverlerle pistlerimizi buluşturmuş olacağız."

Palandöken Kayak Merkezi'ne özellikle Rus turistlerin yoğun ilgisinin bulunduğunu vurgulayan Aynalı, şimdiden rezervasyonların dolma seviyesine geldiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum ile Ardahan'da kar, sis ve buzlanma etkili olduErzurum ile Ardahan'da kar, sis ve buzlanma etkili oldu
Sivas'ta otopark tartışmasında komşusunu öldüren zanlı tutuklandıSivas'ta otopark tartışmasında komşusunu öldüren zanlı tutuklandı
112’yi arayıp ’İntihar edeceğim’ dedi, gelen ekipler cesediyle karşılaştı112’yi arayıp ’İntihar edeceğim’ dedi, gelen ekipler cesediyle karşılaştı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum palandöken kayak merkezi

Erzurum Namaz Vakitleri 29 Kasım Salı

İmsak
05:39
Sabah
07:08
Öğle
12:08
İkindi
14:36
Akşam
16:58
Yatsı
18:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Salı

Şafak Eczanesi
Palandoken
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Yoncalık Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Çocuğunun babasıyla en yakın arkadaşının arasını yaptı!

Çocuğunun babasıyla en yakın arkadaşının arasını yaptı!

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.