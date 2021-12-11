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Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

11.12.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kar kalınlığının 58 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Hafta sonu tatilini merkezde geçirmek isteyen aileler de güneşli havada çocuklarıyla kızak bindi.

İstanbul'dan kayak tatiline gelen Burak Mendeş, AA muhabirine, pistlerin iyi olduğunu söyleyerek, "Daha önce gelmediğime çok pişmanım çünkü çok güzel bir yer. Doğası ve özellikle havası çok temiz. Herkese ömründe bir kere burayı görmesini tavsiye ederim." dedi.

Mendeş, uzun süre sonra tekrar kayak yapmanın sevincini yaşadığını ifade ederek, "Kayak yapmak, bisiklet kullanmak gibi bir şey aslında. 20 sene önce kayak yapmıştım ve aradan 20 sene geçti tekrar denemek istedim. Bilinç altında olduğu için hemen adapte oldum. Bilmeyenler içinse bir saatlik eğitimden sonra büyük ilerleme kaydediyorsunuz. Kayak yapmak çok güzel, stres atıyorsunuz." diye konuştu.

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