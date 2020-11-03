Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı

Erzurum Valisi Okay Memiş, kayak sezonu öncesinde Palandöken Kayak Merkezi'nde eksiklerin giderildiğini, yerli ve yabancı turistlerin yeni sezonda rahatça kayak yapması için olanakların sağlandığını söyledi.

Memiş, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde, otel işletmecileri ve turizmcilerin katılımıyla düzenlenen "Yaklaşan kış sezonu, iç ve dış turizm" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Palandöken'in Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasında yer aldığını, bu sezon gelecek misafirler için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Erzurum'un kayak kadar sağlık konusunda da önemli bir şehir olduğuna işaret eden Memiş, "İstemeyiz ama kaza olduğunda Türkiye'nin sağlık konusunda donanımlı bir ilindeyiz. Palandöken şehre bitişik ve dağ oteli diye bir kavramımız yok. Şehirde bile kalsanız 15 dakikada pistlere gelebiliyorsunuz. Her türlü tedbir alınmış vaziyette. Bütün turistlerimizin ihtiyaçlarını giderecek durumdayız." diye konuştu.

Bu senenin diğer yıllardan farklı olduğunu dile getiren Memiş, şöyle konuştu: