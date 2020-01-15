Palandöken kayak tutkunlarına sömestr tatilinin keyfini doyasıya yaşatacak

Toplam 100 kilometre uzunluğu ulaşan farklı zorluk derecesinde irili ufaklı 20 civarında pistiyle sunduğu kayak imkanları ve modern tesisleriyle Avrupa ile boy ölçüşen Palandöken'deki bazı otellerde sömestir tatili için rezervasyonlar şimdiden yüzde 80'e ulaştı. Sömestir tatili nedeniyle hazırlıkların tamamlandığı Palandöken'deki turizmciler, Erzurum'u tercih edecekler için gece kayağının yanı sıra curling, buz hokeyi, buz pateni ve kaplıca gibi farklı etkinlikleri de de vadediyor. Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sömestir tatilini güzel geçirmenin yolunun Palandöken'i tercih etmekten geçtiğini söyledi. 'MUCİZEVİ BİR DAĞ' Misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıkların yapıldığını belirten Memiş, "Mucizevi bir dağ ve nüfusu beş yüz bin olan bir büyükşehir ile bitişik olan başka bir kayak merkezi yok. Erzurum'u ve buradaki kayak merkezinin keyfini yaşamamış olanları sömestir tatilinde misafir etmek isteriz" diye konuştu. Memiş, Palandöken'in sürekli kendini yenileyen bir kayak merkezi olduğunu ifade etti.

Kayak merkezinde yeni yapılan konaklama alanları ile en iyi hizmetin sunulacağını dile getiren Memiş, şöyle konuştu: "Palandöken Kayak Merkezi'nde, geçen sezona oranla bu yıl doluluk yüzdesi bir hayli iyi. Ayrıca sömestir için erken rezervasyonlar da sevindirici. Otellerimizin hizmet anlayışı, karın kalitesi ve genele bakınca muazzam tesislerin varlığı Palandöken'i tercih etmek için yeterlidir. Bizler hazırız ve konuklarımızı bekliyoruz. Uzun pistleriyle ülkemizin sayılı kayak merkezlerinden olan Palandöken dünya çapında da önemli bir konuma sahip." Memiş, sömestir için Palandöken'e ilk kez gelecek öğrencilerin sonraki tatil dönemlerinde tercihleri arasında ilk sırada Erzurum'un yer alacağına inandıklarını vurguladı. Tatilde kente gelenleri ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Memiş, "Sömestir tatilinde büyükşehirlerin yoğun stresini üzerinde taşıyan öğrencileri ve ailelerimizi muazzam bir dağ olan Palandöken'de ağırlamak istiyoruz. Memnun kalacaklarının garantisini veriyoruz." dedi.

'SÖMESTR TATİLİNİ DOLU DİZGİN GEÇİRMEK İÇİN BU FIRSATI KAÇIRMASINLAR' Palandöken'deki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, sömestir tatili için rezervasyonlar alınmaya devam ettiklerini söyledi. Sömestirin ikinci haftasında doluluk oranlarının yüzde 95'e çıkmasını beklediklerini ifade eden Akça, şunları kaydetti: "İlk haftada yüzde 80 olan doluluk oranları ikinci hafta ise yüzde 15 daha artacak. Palandöken'deki turizmciler olarak beklentimiz sömestirde yüzde 95 doluluk oranı ile tatili geçirmek. Erzurum'da sezon olarak doluluk oranlarımız son derece güzel. Okul ve iş stresini üzerilerinden atmak isteyenleri Palandöken'e bekliyoruz. Tatilcilere tavsiyemiz, kayağın keyfini doyasıya çıkartıp sömestir tatilini dolu dizgin geçirmek için bu fırsatı kaçırmasınlar." GÜNDÜZ KAYAK, GECE KAPLICA KEYFİ Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney ise Palandöken'de orta derece ve zorlu pistlerin bulunduğunu, her yaştan misafirin kayağın keyfini yaşayacağını söyledi. Sömestr tatili için gelenlerin farklı etkinliklere de katılabileceklerini anımsatan Güney, "Palandöken'de kayak keyfinin yanı sıra dolu dolu bir tatil imkanı sunuyoruz. Kayak yaptıktan sonra misafirlerimiz, şehrin tarihi dokusunu gezerek görebilir. Misafirlerimize buz sporları, curling, buz hokeyi, gezi turları organizasyonlarını da sunuyoruz. Gündüz kayak yapıp, gece kaplıca keyfini yaşayabilirler. Palandöken kar kalitesi olarak en özel ve en iyi merkezdir. Sömestir tatiline geldiklerinde misafirlerimizi, dinlenmiş bir şekilde yolcu edeceğiz. Türkiye'yi ve dünyayı Erzurum'a bekliyoruz."

Palandöken kayak tutkunlarına sömestir tatilinin keyfini doyasıya yaşatacak