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Palandöken Refah’tan Palandöken AK Parti’ye ziyaret

12.01.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Palandöken Refah’tan Palandöken AK Parti’ye ziyaret

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ile bir araya geldi.İlçe yöneticileriyle birlikte Başkan Ömeroğlu’na konuk olan Kızıltaş, Palandöken’e hizmet paydasında buluşma vurgusunu yineledi.

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ile bir araya geldi.
İlçe yöneticileriyle birlikte Başkan Ömeroğlu’na konuk olan Kızıltaş, Palandöken’e hizmet paydasında buluşma vurgusunu yineledi. Teşkilat çalışmaları hakkında birbirlerini karşılıklı olarak bilgilendiren Palandöken ilçe başkanları, görüş alışverişinde de bulundu. Palandöken ilçesinin sürekli büyüyen ve buna bağlı olarak nüfusu da sürekli artan bir ilçe olduğunun altını çizen Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, bu durumun insanların hizmet ihtiyaçlarını da genişlettiğini dile getirerek, “Önemli olan öncelikleri doğru belirlemek ve doğru yerde en doğru adımı atabilmektir. Bunun yolu da istişareden, müzakereden, görüş alışverişinden ve katılımcı bir yönetim anlayışından geçer. İster iktidar, isterse muhalefet partilerine mensup olsun; her siyasetçinin bu sürece dahil olması ve ortak bir hizmet paydasında buluşması gerekir. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği şekliyle; biz ‘bu iktidar gitsin de, ne olursa olsun’ diyen bir anlayışa sahip değiliz. Bizim bir tek gayemiz var, o da insanımızın hak ettiği hizmetleri alabilmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.
Atılan Doğru Adımların Yanındayız
Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Teşkilat Başkanı Arif Bayram Geyik, Halkla İlişkiler Başkanı Hakan Aydın, İlçe Sekreteri Ayhan Şanlı, Medya Tanıtım Başkanı Mete Ağgül, Siyasi İşler Başkanı Cengiz Yılmaz, Ekonomi ve Mali İşler Başkanı Ahmet Tenkiz, Ar-Ge Başkanı Şenol Yöngül, Sosyal İşler ve Yerel Yönetimler Başkanı Adem Kızıltaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette, mevkidaşına teşkilat çalışmalarına dair bilgiler de aktaran Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, “Her ilçemiz elbette ayrı bir değer; ancak Palandöken ilçemiz Erzurum’un vitrinini teşkil ediyor. Özellikle kış turizmi anlamında çok önemli bir değeri ifade eden Palandöken ilçemizin gelişip kalkınması ve ilçe sakinlerimizin yaşam standartlarının yükselmesi bizim en büyük muradımız Bu noktada bizler de bu mücadelenin bir parçası olacak, atılan her doğru adımın mutlaka yanında olacağız. Biz, kim olursa olsun, insanımız için fayda üreten herkesi takdir ve taltif etmeyi öngören bir siyasi misyonu temsil ediyoruz. Çünkü biz Yeniden Refah Partisi sancağı taşıyoruz” diye konuştu.
AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ise, Refah Partili heyetin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kızıltay ve ekibine başarı dileklerini iletti.

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