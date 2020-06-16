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Palandöken'de 1,5 milyon fidan toprakla buluşacak

ERZURUM HABERLERİ  | 16.06.2020 16:30 | Son Güncelleme

Palandöken'de 1,5 milyon fidan toprakla buluşacak

Dünyanın önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'ne, ağaçlandırma projesi kapsamında 1,5 milyon fidan dikilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arasında "Palandöken Dağı Ağaçlandırma Projesi"nin protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, makamında Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ile bir araya gelerek proje kapsamında bölgede yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Sekmen, burada yaptığı konuşmada, söz konusu projeyle Palandöken'in yemyeşil bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Projeyle Palandöken Dağı'nın kışın olduğu gibi tüm güzelliği ve ihtişamıyla yazın da gözleri kamaştıracağını aktaran Sekmen, "Proje hayırlı ve uğurlu olsun. Palandöken her yıl sürekli ağaçlandırılacak. Erzurum'da çevre hassasiyetini sürekli ön planda tutuyoruz. Özellikle ağaçlandırma konusunda önemli adımlar attık ve proje kapsamında bölgede 1.5 milyon fidan toprakla buluşturulacak." ifadelerini kullandı.

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