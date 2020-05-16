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Palandöken’de ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları

ERZURUM HABERLERİ  | 16.05.2020 11:26 | Son Güncelleme

Palandöken Dağı’nda ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarına devam ediliyor.Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcısı Muammer Tizi, Erzurum Orman İşletme Müdürü Abdullah Şahin Kaya, İşletme Şefi Müslüm Akyüz, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Murat Cinisli ile birlikte Palandöken dağında 2019 yılı programı kapsamında 150 hektar alanda sarıçam, larix, kuşburnu ve huş türleriyle yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarını yerinde inceledi.Bunun yanında Palandöken Dağında 2020 yılında ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları yapılacak sahaların tespiti yapıldı.

Palandöken’de ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları

Palandöken Dağı’nda ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarına devam ediliyor.
Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcısı Muammer Tizi, Erzurum Orman İşletme Müdürü Abdullah Şahin Kaya, İşletme Şefi Müslüm Akyüz, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Murat Cinisli ile birlikte Palandöken dağında 2019 yılı programı kapsamında 150 hektar alanda sarıçam, larix, kuşburnu ve huş türleriyle yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarını yerinde inceledi.
Bunun yanında Palandöken Dağında 2020 yılında ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları yapılacak sahaların tespiti yapıldı.

Palandöken’de ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları

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