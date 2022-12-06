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Palandöken’de aile destek merkezi kuruluyor

06.12.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayında göreve başlayan Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan iddialı projeleriyle gündemde.

Palandöken’de aile destek merkezi kuruluyor

Kaymakam Uğur Tutkan, Palandöken’de Aile Destek Merkezi kurulacağını belirerek, kurulacak merkezden sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından hizmet alan 60 kadının yaralanacağını, kadınların çeşitli kurslar alarak, aile bütçelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaymakam Uğur Tutkan, Erzurum’un Palandöken ilçesinde kapatılan Hacı Bahattin Evgi Erkek Yatılı Kur’an Kursunun yerinde, Aile Destek Merkezi yapacaklarını belirterek, destek merkezinde Kuran Kursları, el sanatları kursları ve meslek edindirme kurslarının yer alacağını ifade etti.

Tutkan, şunları söyledi: ‘’Aile Destek Merkezleri (ADEM) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde kadınların Devlet ve Millet kaynaşmasını sağlamak amaçlı, psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyet gösteren merkezlerdir. Çeşitli alanlarda beceri kurslarının yer aldığı ADEM’lerimiz sayesinde kadınlarımız, meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı elde ediyor ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor. Kısa bir süre içerisinde merkezimizi faaliyete geçireceğiz. ’’

Kaymakam Tutkan, yaşlı ve muhtaç vatandaşların ev temizliğinin yapılması için 9 kişilik ekip görevlendirdiklerini belirterek, bu doğrultudaki çalışmaları önemsediklerini ifade etti.

Vatandaşlara belirli periyotlarla ev temizliği hizmeti verildiğini belirten Tutkan, ulusal hane ziyaretleri bağlamında da ilçede 20 bin hanenin ziyaret edildiğini belirtti.

HİÇ BİR VATANDAŞIMIZ ELİ BOŞ DÖNMEYECEK

Tutkan, vatandaş odaklı hizmetlere ağırlık vereceklerini ve vakfa gelen hiçbir vatandaşın boş dönmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, özellikle köylerde saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi.

Ekonomik sorunları olan ve vakfa başvuran vatandaşlara imkanları doğrultusunda, hizmet verdiklerini belirten Tutkan, ‘’ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görev yapan arkadaşlarıma bu doğrultuda talimat verdim. Vakfa gelen hiçbir vatandaş boş dönmeyecek. İmkanlarımız doğrultusunda destek sağlanacak. Vatandaş odaklı çalışmaları bizler için çok önemli. Kapımız herkese açık olacak’’ dedi.

Tutkan, ayrıca mevcut kaymakamlık binasının Palandöken sınırları içerisinde hizmet vermesi için yeni hükümet konağının da ilçeye kazandırılması için çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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