YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Palandöken’de hijyen hassasiyeti

Palandöken’de hijyen hassasiyeti

ERZURUM HABERLERİ  | 13.03.2020 15:20 | Son Güncelleme

Palandöken’de okullar, spor tesisleri, vatandaşların yoğun olduğu sosyal alanlar, duraklar, Park ve bahçelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.Palandöken Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Palandöken’de okullar, spor tesisleri, vatandaşların yoğun olduğu sosyal alanlar, duraklar, Park ve bahçelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Palandöken Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması başlattı. Vatandaşların yoğun olduğu sosyal alanlar, duraklar, park ve bahçeler de dezenfeksiyon çalışması yürüten Palandöken Belediyesi, aldığı tedbirlerle ilçe sakinlerinin yaşamına değer katıyor.
BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, belediye olarak virüse karşı tüm tedbirlerin alındığını belirterek, dezenfeksiyon çalışmalarının süreceğini dile getirdi. Başkan Sunar, “Bugün dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınına karşı, Sağlık bakanlığımızın aldığı tedbirlerle başarılı bir mücadele veriliyor. Bizler de belediye olarak, ilçemizdeki kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçemizde vatandaşlarımızın yoğunlukta yaşadığı alanlar, park ve bahçeler, duraklar, okullar ve camilerde dezenfeksiyon çalışmalar gerçekleştiriyoruz.. Dezenfekte ve ilçe halkına yönelik bilgilendirme etkinliklerimiz periyodik olarak devam ettirilecek.” dedi
HASSASİYET VE DİKKAT
Bu süreçte vatandaşların da alması gereken önlemlere dikkat çeken Başkan Sunar, Virüsü alt etmede topyekûn mücadeleye vurgu yaptı. Başkan Sunar, “Koronavirüs salgınını ciddiye alıp, alacağımız ciddi önlemlerle mücadelemizi sürdürmeliyiz. Bu noktada özellikle kişisel temizlik konusunda her zamankinden daha duyarlı olmamız gerekiyor. Sık sık ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Kapalı alanları sık sık havalandırıp, tokalaşma ve sarılmadan kaçınmalıyız. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını ve önerilerini dikkatle takip etmeli ve uygulamalıyız. Bu virüsü hep birlikte alt edeceğiz.” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Canik’te korona virüsü riskine karşı önlem

Canik’te korona virüsü riskine karşı önlem

Turuncu bayrak başvuruaları başladı

Turuncu bayrak başvuruaları başladı

Başkan Aşgın’dan merkez ilçeye hayırlı olsun ziyareti

Başkan Aşgın’dan merkez ilçeye hayırlı olsun ziyareti

Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu

Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu

Ataşehir Belediyesi okulları, ibadethaneleri ve parkları mikrop ve virüslere karşı ilaçlıyor

Ataşehir Belediyesi okulları, ibadethaneleri ve parkları mikrop ve virüslere karşı ilaçlıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:23
Öğle
12:29
İkindi
15:48
Akşam
18:26
Yatsı
19:44

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Şafak Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Kahramanlar Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Ve Spor Merkezi Hizmete Açılıyor

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Ve Spor Merkezi Hizmete Açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.