YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Palandöken'de kayak keyfi başladı

Palandöken'de kayak keyfi başladı

04.12.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu tatilinde çocuklarıyla pistleri dolduran kayakseverler, güneşli havada coşkulu müzikler eşliğinde kayak ve snowboard yapıp kızağa bindi

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunması dolayısıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, sezonun ilk gününde yoğunluk oluştu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek çocuklarıyla pistleri renklendiren kayakseverler, güneşli havada coşkulu müzikler eşliğinde kayak ve snowboard yaptı, kızağa binerek eğlendi.

İstanbul'dan gelen Kürşat Avanaş, AA muhabirine, aylardır sezonun açılmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Yıllardır Erzurum'a kayak için geldiğini ifade eden Avanaş, "Sezonun açılmasıyla hemen uçakla İstanbul'dan Erzurum'a geldim. Muhteşem pistleri ve harika tesisleriyle Erzurum kar sporlarında vazgeçilmez tek şehirdir." diye konuştu.

Zeynep Gence de ikinci kez Palandöken'e geldiğini ve kayağın keyfini doyasıya yaşadığını anlattı.

Turistlerden Cengiz Baş ise Palandöken'in kilometrelerce uzunlukta, kar kalitesi yüksek pistleriyle öne çıktığını belirterek, bu özellikleri nedeniyle sezonun açıldığı ilk gün soluğu Erzurum'da aldığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Mucize'' deyip tapmaya başladılar''Mucize'' deyip tapmaya başladılar
PARTNER"Kızımız annesine benziyor""Kızımız annesine benziyor"
Erzurum'un tescilli İspir ve Hınıs fasulyeleri tüketiciden yoğun talep görüyorErzurum'un tescilli İspir ve Hınıs fasulyeleri tüketiciden yoğun talep görüyor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
05:44
Sabah
07:14
Öğle
12:10
İkindi
14:36
Akşam
16:57
Yatsı
18:21

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Engin Eczanesi
Palandoken
Kahramanlar Eczanesi
Yakutiye
Bizim Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Engin Eczanesi
Palandoken
Kahramanlar Eczanesi
Yakutiye
Bizim Eczanesi
Yakutiye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.