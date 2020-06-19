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Palandöken’de okullar LGS için dezenfekte edildi

ERZURUM HABERLERİ  | 19.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Hafta sonu ÖSYM tarafından yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Palandöken Belediyesi, ilçede bulunan okulların tamamını dezenfekte yaptı.Palandöken’de LGS öncesinde öğrencilerin sağlığı açısından tüm okullar, Palandöken Belediyesi tarafından dezenfekte yapıldı.

Hafta sonu ÖSYM tarafından yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Palandöken Belediyesi, ilçede bulunan okulların tamamını dezenfekte yaptı.
Palandöken’de LGS öncesinde öğrencilerin sağlığı açısından tüm okullar, Palandöken Belediyesi tarafından dezenfekte yapıldı. Okulların bina giriş ve çıkışları, sınıf kapı kolları, masa ve sıralar ile okul koridorlarına dezenfeksiyon işlemi uygulandı.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, sınava girecek öğrencilere başarı dileyerek şunları söyledi: “Tedbiri elden bırakmıyoruz. Öğrencilerimiz müsterih olsunlar. Hijyenik ve güvenli bir ortamda sınava katılımlarını sağlamak maksadıyla dezenfekte ekiplerimiz, okullara yoğunlaştı ve ilçede bulunan okulların tamamını dezenfekte yaptı. Sınava girecek öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum. Emek vererek hazırlandıkları bu sınavı başarıyla geçeceklerine inanıyorum. Yolları bahtları açık olsun. Ayrıca Sınavda görev yapacak yönetici, öğretmen ve personele de kolaylıklar diliyorum.”

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