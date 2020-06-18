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Palandöken’de Prestij mesaisi

ERZURUM HABERLERİ  | 18.06.2020 15:21 | Son Güncelleme

Erzurum Palandöken Belediyesi Yaz Sezonu çalışmalarını 6 etapta sürdürüyor.

Erzurum Palandöken Belediyesi Yaz Sezonu çalışmalarını 6 etapta sürdürüyor. 4 yeni yol projesinin hayata geçirildiği süreçte, ilçe ulaşım ağı güncelleştiriliyor, yaya güvenliğine yönelik çalışmalar yürütülüyor, yeşil alan ve rekreasyon sahaları dizayn ediliyor.
Palandöken Sezonu Sürdürüyor
Palandöken Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede 6 noktada çalışma yürütüyor. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın Prestij projeleri arasında yer alan 4 yeni yol projesi için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan ekipler, Park ve Bahçeler Müdürlüğüyle yürüttüğü koordineli çalışmalarla da parklardaki yenileme ve düzenleme çalışmalarına katkı sağlıyor.
Yeni Yapılaşma
Yeni yapılaşmanın olduğu Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde 3 yeni yolu ilçe ulaşım ağına katmak için yoğun mesai harcayan ekipler, Abdurrahman gazi mahallesinde yapımı tamamlanan yeni emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu noktada yol yapımı ve mahalle genelinde eskimiş ve deforme olmuş kaldırımları yeniliyor.
‘Gönül belediyeciliği’
Yaz sezonu çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, ‘AK Belediyecilik gereği temel felsefemiz ‘Durmak Yok, Yola Devam’ vurgusudur. Gönül Belediyeciliği içinde Palandöken’in marka ilçe olma vasfını güçlendirmekte kararlıyız’ dedi.
Sunar’ın Açıklaması
Korona Virüs ile mücadelede yürüttükleri başarılı çalışmalarla birlikte ilçe için öngördükleri projeleri de bir bir uygulamaya aldıklarını paylaşan Başkan Sunar, “Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemiz genelinde önemli çalışmalara imza atıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde taşıt ve yaya ulaşım ağını güncelleştirirken, Park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimizde yeşil alan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2023 için belirlediğimiz Zirve İlçe Palandöken hedefine azami gayretle ilerliyoruz.” diye konuştu
4 Semtte Prestij Mesaisi
İlçede yürütülen çalışmaları paylaşan Başkan Sunar, “Abdurrahman Gazi, Hüseyin Avni Ulaş, Adnan Menderes ve Solakzade Mahallelerimizde prestij projelerimiz hayat buluyor. Abdurrahman Gazi ve Hüseyin Avni Ulaş Mahallelerimizde 4 yeni yol yapımı işi yürüten ekiplerimiz, aynı zamanda eskimiş ve deforme olmuş kaldırımları da yenileyerek, daha konforlu hale getiriyor. Yol yapımı çalışmalarımızın 3’ü yeni yapılaşmanın olduğu Hüseyin Avni Ulaş Mahallelerimizde. Diğeri ise yapımı tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu noktada. Prestij cadde ve sokak çalışmalarımız kapsamında bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz ayrıca Kent Ormanı’nda bulunan mevcut derenin ıslahı ve çevre düzenlemesiyle birlikte, Sadabad Aile Çay Bahçesinin yenileme ve düzenleme çalışmalarını da devam ettiriyor.” açıklamasıyla, vatandaşların daha konforlu bir ilçede yaşamlarını sürdürmeleri için 7/24 esasıyla çalıştıklarını belirtti.

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