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Palandöken’den hem doğal kaynak suyu alıyor hem de çevre temizliği yapıyorlar

01.12.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Palandöken Dağı’ndan su almaya gelen arkadaş grubu, bölgede çevre temizliği de yaparak çevre duyarlılıklarını ortaya koyuyor.

Palandöken’den hem doğal kaynak suyu alıyor hem de çevre temizliği yapıyorlar

2 bin 520 rakımlı Palandöken’den dağ suyu almaya gelen Lütfü Keleşoğlu ve arkadaşları, önce bidonlarla sularını alıyor, daha sonra kayak merkezin de çevre temizliği yapıyor. Genellikle 15 günde bir su almaya geldiklerini söyleyen Lütfü Keleşoğlu, “7-8 bidonumuz var. Sanayide de bir yazıhanemiz var, orada çay demlemek için 15 günde bir ya buradan ya da Hasankale yolundan su alıyoruz. Ama buranın suyu en güzeli, gelip buradan dolduruyoruz. Müslümana yakışan bulunduğu ortamı, gittiği yeri temizlemek. Toplum da biraz bilinçli olursa, geldiği yere çöpünü atmazsa. Hayvan bile gittiği yeri pisletmez ama bazı insanları Allah ıslah etsin, çevreyi pisletiyorlar. Biraz daha duyarlı olmak lazım, çevreyi temiz tutmak lazım” dedi.

Sularını alıp çöpleri bir poşete toparlayan Keleşoğlu ve arkadaşları, topladıklarını araçlarına yükleyerek şehir merkezindeki çöpe atıyor.

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