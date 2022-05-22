Palandöken'in zirvesinde babalara özel etkinlik düzenlendi

Erzurum'da, Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı Ejder Zirvesi'nde düzenlenen "Palandöken Babalar Yarışı" etkinliğine katılan kayakseverler, mayıs ayının son günlerinde kayak yapma fırsatı buldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ejder 3200, Türk Kayak Vakfı ve diğer destekleyicilerin katkılarıyla, Palandöken Dağı'ndaki Ejder Zirvesi'nde "Babalar Günü" etkinlikleri kapsamında yarış organize edildi.

"60 yaş üstü babalar", "40-60 yaş babalar", "20-40 yaş babalar" ve "açık yaş anneler" kategorilerinde yapılan yarışlara katılan, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 50 kayaksever, dik pistte zorlu parkurları geçerek dereceye girebilmek için mücadele etti.

Geleneksel kıyafetler ve takım elbiseleriyle kayak yapanların da yer aldığı yarışmada, başarılı olanların ödülleri törenle verildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, gazetecilere, yarışların 4 kategoride gerçekleştiğini belirterek, "1960 yılından beri 'babalar yarışı' devam ediyor. Bugün de Palandöken Ejder 3200'de bu yarışların heyecanını yeniden yaşattık. Bundan sonra yarışları ulusal düzeyde yapacağız. Haziran ayının yaklaştığı şu günlerde Palandöken'de kayak yapmak çok keyifli." diye konuştu.

Yarışa katılan Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise mayıs ayının son haftasına rağmen Erzurum'un zirvesinde kayak yapmanın heyecan verici olduğunu etti.

Aynalı, "Yarıştan çok keyif aldım. Palandöken zaten bir marka ve bu markayı babalar yarışıyla bu mevsimde taçlandırmış olduk." dedi.

Ejder 3200 Genel Müdürü Selim Bağrıyanık da Palandöken'de düzenlenen yarışlara Erzurum'un yanı sıra Trabzon ve Sarıkamış'tan da katılımın olduğunu aktardı.

Yarışmacılardan Aytekin Limon, Babalar Günü'nü kutlayarak, parkurların zorlu olduğunu ve yarışın çok eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

Eğlenmek amacıyla yarışmaya katıldığını belirten Mustafa Tekin ise, "Haziran ayına yaklaştığımız bu günlerde Palandöken'de kayak yapıldığını ve kayağın eski bir disiplin olduğunu göstermek istedik. Yarışamaya takım elbise ve değişik kostümlerle katılanlar da var. Bundan sonraki yarışlar daha güzel olacak. Türkiye'nin en dik pistinde babalar gibi yarış yaptık." ifadelerini kullandı.

Yarışların sonunda 60 yaş üzeri kategorisinde Hüseyin Öz, 40-60 yaş kategorisinde Davut Budak, 20-40 yaş kategorisinde Yusuf Çelik ve açık yaş anneler kategorisinde Elanur Yalçınkaya birinci oldu.

