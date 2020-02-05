YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Paletli ambulansla karları aşıp hasta çocuğu hastaneye yetiştirdiler

Paletli ambulansla karları aşıp hasta çocuğu hastaneye yetiştirdiler

AĞRI HABERLERİ  | 05.02.2020 22:27 | Son Güncelleme

Paletli ambulansla karları aşıp hasta çocuğu hastaneye yetiştirdiler

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle köyünün yolu kapanan 14 yaşındaki Ahmet Yasin Işık'a paletli ambulansla ulaşılabildi.

İl merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Ağadeve köyünde oturan Işık, karın ağrısı nedeniyle rahatsızlandı.

Oğlunun durumunun kötüye gittiğini fark eden baba İsmail Işık, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye ambulans gidemeyince ekipler, hasta çocuğa yetişmek için paletli ambulansla harekete geçti.

Tipiye rağmen 1 metreyi bulan karı paletli ambulansla 4 saatte aşarak köye ulaşmayı başaran ekipler, hasta Işık'a evde ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahaleden sonra babası ve kız kardeşiyle paletli ambulansa konulan Işık, Bezirhane köyü yakınlarında kendilerini bekleyen ambulansa götürüldü.

Işık, buradaki ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu olduğu öğrenildi.

Baba İsmail Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun evde bir anda rahatsızlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Oğlum, karın ağrısı, nefes kesilmesi ve idrar nedeniyle rahatsızlandı. 3 gündür tipi var, yollar ulaşıma kapalı ve bu yüzden ambulans köye gelemedi. 112'yi aradık bize paletli ambulans gönderdiler ve ekipler zamanında geldiler. Allah devletten razı olsun. Paletli ambulans 18 kilometre gelerek oğluma aldı ve şimdi hastaneye götürüyoruz. Eskiden olsa Allah korusun belki çocuğum yatakta ölürdü."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı hasta çocuk

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kayserispor-Antalyaspor maçını Koray Gençerler yönetecek

Kayserispor-Antalyaspor maçını Koray Gençerler yönetecek

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Başarılı imam ödüllendirildi

Başarılı imam ödüllendirildi

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Çavdarhisar’da Muhtarlar Derneği açıldı

Çavdarhisar’da Muhtarlar Derneği açıldı

Ağrı Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:06
Öğle
12:27
İkindi
15:12
Akşam
17:38
Yatsı
18:57

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Yeni Arı Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Serhad Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

İkinci El Kapı Ve Pencere Satışıyla Ağrı’da Yeni Bir Sektör Oluşturdu

İkinci El Kapı Ve Pencere Satışıyla Ağrı’da Yeni Bir Sektör Oluşturdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.