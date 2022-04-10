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Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

10.04.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) düzenlediği Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Çorum Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 19 spor kulübünden 170 sporcu derece almak için yarıştı.

Şampiyonanın son gününde sporcular, 50 metre su üstü, 400 metre su üstü, 100 metre çift palet, 4x100 metre su üstü branşlarında yarıştı.

50 metre su üstü yarışlarında kadınlarda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakıf Okulları (GVO) Spor Kulübünden Beril Ülker, erkeklerde Bakırköy Su Sporları Kulübünden Ömer Faruk Saydam birinci oldu.

400 metre su üstü yarışlarında kadınlarda Bakırköy Su Sporları Kulübünden Adasu Ramazanoğlu, erkeklerde Bakırköy Ata Spor Kulübünden Derin Toparlak birinci oldu.

100 metre çift palet yarışlarında kadınlarda Bayrampaşa Demir Spor Kulübünden Azra Zeynep Ertunç, erkeklerde İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübünden Utku Çetin birincilik elde etti.

4x100 metre su üstü yarışlarında ise Bakırköy Su Sporları Kulübü, hem erkeklerde, hem kadınlarda birinci oldu.

Kadınlarda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakıf Okulları (GVO) Spor Kulübü ikinci, Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü üçüncülük elde etti.

Erkeklerde ise Bakırköy Ata Spor Kulübü ikinci, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle teslim edildi.

TSSF Başkanı Oğuz Aydın, AA muhabirine, federasyonun 2022 yılı faaliyet programındaki üçüncü yarışı Çorum'da yaptıklarını ve organizasyonun başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Çorum'un diğer branşlarla ilgili yüzme organizasyonlarının yapılabileceği altyapıya sahip olduğuna dikkati çeken Aydın, "Su altı hokeyi sporunu, paleti yüzme, serbest dalış sporlarını yapabiliriz. Obruk Barajı'nda su kayağı yapabiliriz. Burada su kayağında uluslararası yarışlara dahi ev sahipliği yapabiliriz. Buradaki havuzda bile uluslararası yarışlar yapılabilir." dedi.

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