YURTHABER
  4. Palmiye ağacının gövdesinden incir ve meşe çıktı

Palmiye ağacının gövdesinden incir ve meşe çıktı

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, palmiye ağacının gövdesinden meşe ve incir fidanı çıktı.Ören Mahallesi Hüseyin Öğütçen Bulvarında meşe ağaçlarının arasında bulunan palmiyenin gövdesinden çıkan meşe ve incir fidanını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor.

Palmiye ağacının gövdesinden incir ve meşe çıktı

Burhaniye ilçesinde, palmiye ağacının gövdesinden meşe ve incir fidanı çıktı.
Ören Mahallesi Hüseyin Öğütçen Bulvarında meşe ağaçlarının arasında bulunan palmiyenin gövdesinden çıkan meşe ve incir fidanını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor. Meşe ve incir tohumlarını sincap veya kuşların taşımış olabileceğini anlatan Kemal İşi, ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu söyledi. Meşe ve incir fidanının büyümeye devam ettiğini kaydeden İşi, “Yaz aylarında buraya çok insan geliyor. Palmiyenin gövdesinde meşe ve incir fidanını gören vatandaşlar gözlerine inanamıyor. Meşe ve incir tohumlarını sincaplar veya kuşlar taşımış olmalı” dedi.

Palmiye ağacının gövdesinden incir ve meşe çıktı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
Balıkesir Büyükşehir Çağrı Merkezi 100 binin üzerinde çağrı cevapladıBalıkesir Büyükşehir Çağrı Merkezi 100 binin üzerinde çağrı cevapladı
Balıkesir’de Nüfus Müdürlüğü 2019 yılında 622 bin 484 işlem yaptıBalıkesir’de Nüfus Müdürlüğü 2019 yılında 622 bin 484 işlem yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yalova’da 2019 yılında bin 79 kişi hayatını kaybetti, 933 çift dünya evine girdi

Yalova’da 2019 yılında bin 79 kişi hayatını kaybetti, 933 çift dünya evine girdi

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Balıkesir Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:19
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:30

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Ceyda Eczanesi
Merkez
Kaçar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Ardıç Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit Belediyesi hız kesmeden çalışıyor

Edremit Belediyesi hız kesmeden çalışıyor

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Burhaniye daha güvenli hale gelecek

Burhaniye daha güvenli hale gelecek

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.