Palmiye kırmızı böceği ile ortak mücadele toplantısı düzenlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile kentin tüm paydaşlarının bir araya geleceği “Palmiye Kırmızı Böceği Zararlısı ile Eş Zamanlı Ortak Mücadele” toplantısı düzenleyecek. Kentin ilgili tüm paydaşlarının bir araya geleceği toplantıda, palmiye ağaçlarına zarar veren palmiye kırmızı böceği ile etkin mücadele yöntemleri konuşulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 13.30’da Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilecek olan ve 100’ün üzerinde katılımcının yer alacağı toplantıda, palmiye kırmızı böceği ile eş zamanlı ve etkin mücadele programı hazırlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplantıya, Mersin Valiliği başta olmak üzere üniversite, kaymakamlık, ilçe belediyeleri, il müdürlüğü, vakıf, oda ve dernek, zirai ilaç firmaları temsilcilerinin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana’dan ilgili birimlerin de davet edildiği belirtildi.