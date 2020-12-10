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Palu’da ihtiyaç sahiplerine "Mağaza" ve ‘Sosyal Market”

ELAZIĞ HABERLERİ  | 10.12.2020 16:37 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Palu ilçesinde ihtiyaç sahipleri için Türk Kızılayı tarafından giyim mağazası ve sosyal market kuruldu.Geçen yıl kent merkezinde ihtiyaç sahipleri için giyim mağazası ve sosyal market oluşturan Türk Kızılayı Elazığ Şubesi, olumlu geri dönüşlerin üzerine bunu ilçelere taşımaya karar verdi.

Elazığ’ın Palu ilçesinde ihtiyaç sahipleri için Türk Kızılayı tarafından giyim mağazası ve sosyal market kuruldu.
Geçen yıl kent merkezinde ihtiyaç sahipleri için giyim mağazası ve sosyal market oluşturan Türk Kızılayı Elazığ Şubesi, olumlu geri dönüşlerin üzerine bunu ilçelere taşımaya karar verdi. Bu kapsamda ilk olarak Palu ilçesinde kurulan mağaza ve marketin açılışı yapılarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuldu. Açılışa, İlçe Kaymakamı Tayfun Deli, Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve davetliler katıldı.
Kent merkezinde geçen sene açılan sosyal market ve giyim mağazasının yerinde bir çalışma olduğu belirten Başkan Rahman Kızılkaya, “Bu çalışmamızı imkanlarımız ölçüsünde Palu’da açtık. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını kendi elleri ile karşılaması sağlanacak. Bundan sonraki çalışmalarımız devam edecektir. Diğer ilçelerde de bu çalışmamızı sürdüreceğiz. Bu mağazanın büyümesi ve devam için hayır sahiplerinin destek olmalarını bekliyoruz. Yöre insanının acısını Türk Kızılayı paylaştığı gibi yöre halkı da paylaşıyor. İş adamlarımızın ve hayır severlerin desteklerini bekliyoruz” dedi.

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