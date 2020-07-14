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Palu’da vaka sayısı 16’ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Palu ilçesinde Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ikinci apartmanda karantinaya alınırken, toplam vaka sayısının 16’ya ulaştığı öğrenildi.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüs (Covid-19) ile mücadele bir taraftan sürerken, bir taraftan ise uyarılara dikkat edilmemesi nedeniyle yeni yeni vakalar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Palu’da vaka sayısı 16’ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

Elazığ’ın Palu ilçesinde Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ikinci apartmanda karantinaya alınırken, toplam vaka sayısının 16’ya ulaştığı öğrenildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüs (Covid-19) ile mücadele bir taraftan sürerken, bir taraftan ise uyarılara dikkat edilmemesi nedeniyle yeni yeni vakalar ortaya çıkmaya devam ediyor. 5 gün önce bir apartmanın karantinaya alındığı Palu ilçesinde bugün ikinci apartman için de karantina kararı verildi.İlçeye bağlı Kalekent Mahallesi 44. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartman Covid-19 testi pozitif çıkanların olması nedeniyle karantinaya alındı. Polisin nöbet tuttuğu binada Toplum Sağlığı Merkezine bağlı filyasyon ekiplerinin de çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.
Öteyandan ilçe de Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısının 16’ya yükseldiği belirtilerek, kurallara riayet edilmesi istendi.

Palu’da vaka sayısı 16’ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

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