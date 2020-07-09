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PAMİT, patlayıcı maddelere müdahalede etkin rol oynuyor

ANKARA HABERLERİ  | 09.07.2020 20:42 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Patlayıcı Madde İmha Timi mensubu 3 personel ile yaralanan 12 personelin, patlayıcıları kontrollü şekilde infilak ettirmek için bölgede görevlendirildikleri belirtildi - 49 ilde bulunan 61 PAMİT timinde görevli 182 personel, patlayıcı maddelere müdahalede canları pahasına etkin rol oynuyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlamada şehit olan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) mensubu 3 personel ile yaralanan 12 personelin, patlayıcıların kontrollü şekilde infilak ettirilmesi amacıyla bölgede görevlendirildikleri bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların Taşkısığı Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağında kontrollü şekilde patlatılması için bölgeye PAMİT sevk edildi.

Patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada 2'si PAMİT'ten olmak üzere 3 jandarma personeli şehit oldu, 12 personel de yaralandı.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan PAMİT üyeleri, 17 hafta süren Patlayıcı Madde İmha Uzmanlığı Temel Kursu'nu bitirdikten sonra il jandarma komutanlıklarında göreve başlıyor.

49 ilde bulunan 61 PAMİT'te görevli 182 personel, patlayıcı maddelere müdahalede değişen tehditler ortaya çıktığında, konuyla ilgili birimleri, olayı aydınlatmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak maksadıyla canları pahasına görev yapıyor.

Müdahale ve mücadele amacıyla görevlendirilen tüm birimlerin faaliyetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini de sağlayan PAMİT'e, kamuoyunda infial yaratacağı değerlendirilen patlayıcı madde olayları ile büyük çaplı olay yeri incelemesine ihtiyaç duyulan durumlarda da yetkili birimlerce görev veriliyor.

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