Pamuk tarımının sorunları TZOB’a iletildi

Türkiye Ziraat Odaları (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile internet ortamında görüşme gerçekleştiren Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Muğla ve Milas genelinde bir zamanlar insanların ana geçim kaynağı olan ‘beyaz altın’ olarak nitelendirilen pamukta yaşanan sorunları aktardı

Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, oda başkanlarının katılımı ile gerçekleştirdiği toplantıda; Türkiye’deki pamuk tarımını değerlendirdi. Bölgesinde pamuk tarımı yapılan oda başkanlarıyla internet ortamında bir araya gelen TZOB Genel Başkanı Bayraktar, pamuk tarımına dair genel ve lokal sorunları, talepleri Bakanlığa iletmek üzere not etti.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı da toplantıya katılarak, Muğla ve Milas’taki pamuk tarımının sorunlarını Bayraktar’a iletti. Son yıllarda pamuk üretimi yapan çiftçi sayısında ve pamuk üretiminde ciddi düşüş yaşandığını ifade eden Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Türkiye’nin pamuğa ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek pamuk tarımı yapan çiftçilerin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“TZOB Genel BaşkanımızŞemsi Bayraktar’la Türkiye’de pamuk tarımının son hali, sorunları, ekonomik değeri gibi konularda istişare yaparak raporlar sunduk. Muğla ilimiz adına video konferansa katıldım. Muğla’da pamuğun hikayesini en iyi bilen ve yaşayan bir çiftçi olarak içim sızladı. Çünkü beyaz altın Milas’ta zeytinden sonra en önemli geçim kaynağıydı. Muğla ilimizde de birçok ilçenin ana geçim kaynağıydı" diye konuşan Başkan Atıcı, açıklamasında şunları kaydetti:

“20 yıl önce 55 bin dekar pamuk ekilir, 2 bin 500 çiftçi pamuk ekerek 17 bin ton pamuk üretirdi. Ancak geçen yıl Milas’ta(2019) 2 bin 500 dekar pamuk ekildi. Bin ton pamuk üretildi. Çiftçi sayımız sadece 50 kişi kaldı. Muğla ilinde de sadece Milas’ta pamuk üretimi var. Bu cümleleri yazmak, konferansta dillendirmek benim için çok zordu. Türkiye’nin pamuğa ihtiyacı yok mu? İhtiyacımızın sadece yarısını üretebiliyoruz. Pamuk üreticisi diğer illerin Oda başkanlarını dinledim birçok ilde, ilçede pamuktan kaçış sürüyor. Genel Başkanımıza Tarım Orman Bakanımızla görüşerek bizlerden aldığı raporlarla beyaz altınımızı tekrar masaya yatırarak kendi kendimize yetecek, hatta ihracat yapabilecek kadar üretebilmeliyiz. Sorunlar ayrıntılı olarak genel başkanımıza not ettirildi. Belli başlı sorunlar; maliyetlerin sürekli yükselmesi, ürünün para etmemesi, müdahale kurumu olan Tariş Pamuk Kooperatiflerinin güç kaybetmesi, girdilerin yükselmesine rağmen primlerin yerinde sayması, zamanında ödenememesi, verim değerlerinin sınırlandırılması ve pamuk ithalatı.”

