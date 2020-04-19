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"Pamuk" ve "Şeker"e kalpten dokunuş

MUĞLA HABERLERİ  | 19.04.2020 11:12 | Son Güncelleme

Muğla'da yangın çıkan villadaki 2 köpeği yarım saat süren kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürme anları kameralara yansıyan itfaiye erleri, verdikleri mücadeleyle örnek oldu - İtfaiye eri Samet Aslan: -"Kalp masajı ve oksijen desteği sonrası köpeklerin hareket ettiğini görünce çok mutlu olduk. Burada en önemli olan şey o hayvanların hayata dönmesiydi" - İtfaiye eri Selçuk Acar: -"Biz de bir can kurtardık. Bunun için çok mutluyuz"

ÖMER KUNDAKÇI - DURMUŞ GENÇ - Muğla'da yangın çıkan villadaki 2 köpeği yarım saat süren kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürme anları kameralara yansıyan itfaiye erleri, sergiledikleri mücadeleyle kalplere dokundu.

Dalyan Mahallesi'nde bir evde 15 Nisan'da çıkan yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekibi, evde iki köpeğin hareketsiz olduğunu fark etti.

Ekip, köpekleri kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. İtfaiye erleri Selçuk Acar ve Samet Aslan, bahçeye çıkardıkları köpeklere yarım saat kalp masajı yapıp oksijen desteğinde bulundu.

Köpeklerin yaşama dönmesi, itfaiye erleri ve ev sahiplerini mutlu etti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- "Önemli olan hayvanların hayata dönmesiydi"

Samet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın çıkan alana gittiklerinde iki köpeği fark edince alevlerin içine daldıklarını söyledi.

Alevlerin arasından dışarıya çıkardıkları köpeklerin hareketsiz olduğunu görünce hemen müdahale ettiklerini anlatan Aslan, "Kalp masajı ve oksijen desteği sonrası köpeklerin hareket ettiğini görünce çok mutlu olduk. Burada en önemli olan şey o hayvanların hayata dönmesiydi. Bu bizim için ayrı bir mutluluk." dedi.

- Köpekleri ziyaret ettiler

İtfaiye eri Selçuk Acar da yaşadıkları anı unutmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Köpekleri hayata döndürmek için dakikalarca uğraştıklarını belirten Acar, "Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Sağlık çalışanlarımız insanlarımızı kurtarıyorlar. Biz de bir can kurtardık. Biz de bunun için çok mutluyuz. Bugün Pamuk ve Şeker'i ziyaret ettik. Dost olduk onlarla artık. Sahibi ile de görüştük. Arada sırada bizimle de görüştürecekler. Hafta sonu gideceğiz, onlarla gezeceğiz, Mutluyuz yani." diye konuştu.

Ev sahibi Saim Can Gökçe ise tek tesellilerin cana zarar gelmemesi olduğunu dile getirdi.

Yangında dumandan etkilenen "Şeker" ve "Pamuk" isimli köpeklerini itfaiye erlerinin son anda kurtarması ve onları yaşama döndürmesinden duydukları mutluluğu dile getiren Gökçe, emeği geçenlere teşekkür etti.

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İtfaiye kalp masajı Köpek Muığla Ortaca Yangın

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