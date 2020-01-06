Pamukkale 2019'da rekora koştu

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, 2019'da 2 milyon 580 bin 245 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Travertenleri ve şifalı sularının yanı sıra "Kleopatra Havuzu", "Cehennem Kapısı", Hz. İsa'nın 12 havarisinden Aziz Philippus'un mezarı gibi pek çok tarihi zenginliği barındıran Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor. Ülkeye gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 428 bin 153 olduğu 2000 yılında ziyaretçi sayısı 839 bin 264 olan Pamukkale'yi 1 yılda ziyaret eden turist sayısı, 2019'da 2 milyon 580 bin 245'e ulaştı. - "Hedef 3 milyon ziyaretçi" Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında 2020'de 3 milyonun üzerine çıkmayı hedefleyen turizmciler ve yerel yöneticiler, bu yılın Denizli için önemini vurgulayarak, 2020'yi "Denizli yılı" olarak gördüklerini ifade etti. TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, misafirlerin doğal ve tarihi güzellikleri bir arada bulunduran Pamukkale'den memnun ayrıldıklarını söyledi.

Bu yıl Pamukkale açısından çok parlak bir yıl olduğunu belirten Köseoğlu, şöyle devam etti: "Bazı günlerde ziyaretçi sayımız 15 bin, bazı aylarda 350-400 binlere çıktı. Toplam olarak 2019 yılı hedefimiz 2 milyon 600 bin ziyaretçi sayısıyla kapatmaktı. Bu anlamda 2019 sonu itibarıyla 2 milyon 600 bine yaklaştık. Bu da ülkemiz turizmi açısından sevindirici bir gelişme. Genel anlamda 2019 yılında özellikle Rusya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den ziyaretçi sayısında ciddi oranda artışlar kaydettik. Bunun dışında yine Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistlerde artış yaşandı." Pamukkale'nin ülke olarak turizme çok büyük katkı koyan bir marka değeri olduğuna değinen Köseoğlu, "Biz 2020 itibarıyla turizmde çok daha ciddi rakamlara, çok daha güzel rakamlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. 2019'un rakamlarının en az yüzde 20'sinin üzerinde bir hedef koyduk. Pamukkale'ye giriş anlamında 3 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Bu ziyaretçi sayısına, hedeflediğimiz rakamlara ulaşmak için de ciddi anlamda bölge turizmi adına çalışmalarımız var." dedi.