YURTHABER
  4. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki gazeteciler ile bir araya geldi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki gazeteciler ile bir araya geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyetini (DGC) ziyaret etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyetini (DGC) ziyaret etti. Başkan Örki, “Tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun” dedi.

Her yıl 10 Ocak’ta kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü’nde Denizli Gazeteciler Cemiyetinde bir araya gelen basın mensuplarını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ziyaret ederek, basın mensuplarının gününü kutladı.

“Sizlerin olmadığı bir dünyayı hayal edemiyorum ve zorluklarınızın farkındayız”
Basının toplumu bilgilendirmesi gibi önemli bir görevi olduğunu belirten Başkan Örki, “Basının her kademesinde çalışan herkesin gününü kutluyorum. Hukukçu olmadan önce ben de gazeteciliğe talip olmuştum. Çok cazip gelmişti. Sizler toplumun sorununu cesaretle ifade ediyorsunuz. Kendi sıkıntılarınız olduğunda durum değişiyor. Sizlerin olmadığı bir dünyayı hayal edemiyorum. Sizlerle birlikte bu dünyanın yaşanabilir olduğuna inanıyorum. Bazı şeyleri basın ortaya çıkarır. Zorluklarınızın farkındayız. Bizler sizler için elimizden gelen ne varsa sizin için yapıyoruz. Denizli medya konusunda en başarılı illerden biri. Gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerine bakınca Denizli çok iyi durumda. Bu kadar değerli bir görevi yapan gazetecilerin bir anlamda bayramı olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

“Birçok gazeteci arkadaş fedakarca çalışıyor”
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gerçekleşen ziyaret programında Başkan Örki’ye teşekkür ederek, “Bu özel günde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz gazeteciler her geçen gün zorlaşan şartlara rağmen halkın haber alması için çalışıyoruz. Bu meslek fedakarlıkla aşkla yapılan bir meslek. Bir çok gazeteci arkadaş çocuğunun büyüdüğünü göremeden fedakarca çalışıyor. 1961 yılında elde edilen hakların yarısını kaybetmiş durumdayız. Teknoloji gelişti medya da değişim içine girdi. Umarım daha iyi şartlarda mesleğimizi icra edebiliriz. Bugün yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü dolayısıyla gazeteciler adına bir süredir rahatsızlık geçiren ve sağlığına kavuşan DGC üyesi Mustafa Karapınar’a çiçek takdim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi basın mensuplarını konuk ettiÖzel Denizli Cerrahi Hastanesi basın mensuplarını konuk etti
Başkan Erdoğan: “Heimtextil Fuarı ihracatın 2020’nin daha iyi olacağının müjdecisi”Başkan Erdoğan: “Heimtextil Fuarı ihracatın 2020’nin daha iyi olacağının müjdecisi”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı

Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı

Denizli Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:16
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Denizli Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Ayhan Eczanesi
Merkezefendi
Ege Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Turan Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Kınıklı Eczanesi
Pamukkale
Seçkin Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz kayak kursu

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz kayak kursu

Denizli'de alkol komasına girdikleri değerlendirilen 3 arkadaştan biri öldü

Denizli'de alkol komasına girdikleri değerlendirilen 3 arkadaştan biri öldü

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi eğitim toplantısı düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi eğitim toplantısı düzenledi

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.