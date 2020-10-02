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Pamukkale Belediye Meclisinden Ermenistan’a kınama

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.10.2020 17:21 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediye Meclisi Ekim ayı Meclis Toplantısı’nın ilk oturumunda, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırı kınandı.

Pamukkale Belediye Meclisi Ekim ayı Meclis Toplantısı’nın ilk oturumunda, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırı kınandı. Toplantıda konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Can Azerbaycan’a yapılan saldırıları kınıyor ve Azeri kardeşlerimize bu süreçte başarılar diliyoruz” dedi.
Pamukkale Belediyesi’nin Ekim ayı Meclis Toplantısı, Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıları kınayarak, “Kardeş ülke Azerbaycan’a yapılan saldırılar var. Azerbaycanlı kardeşlerimiz egemenliklerini korumak için mücadele içindeler. Can kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Her zaman onların yanındayız. İnşallah Ermenistan çok hızlı bir şekilde Azerbaycan topraklarından çekilir ve can kaybı en aza iner. Azerbaycanlı kardeşlerimizle biz, tarihi şanlı zaferlerle dolu, bayrağının rengini kandan almış bir medeniyetin mensuplarıyız. Azerbaycan askerleri işgal edilen yerleri tekrar geri alıyor. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını veren tüm gazilerimize sağlık ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.
Pamukkale Belediye Meclisi’nde bulunan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti grup başkanları da yaşanan olayı kınayarak Azerbaycan’ın yanında olduklarını ifade ettiler.

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