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Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri’ne muhteşem açılış

14.04.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçeye değer katan projelere imza atan Pamukkale Belediyesi, Aktepe Sosyal Tesisleri’nin açılışını binlerce kişinin katıldığı iftar yemeğiyle gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri’ne muhteşem açılış

Pamukkale ilçesine kazandırdığı tesislerle dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, bir dev eseri daha hizmete sundu. Aktepe mahallesi sınırları içinde yer alan Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri’nin açılışı binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen iftar yemeği ile gerçekleştirildi. Açılış törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Av. Mehmet Ali Yılmaz, mahalle muhtarları ve bölgede yaşayan binlerce vatandaş katıldı. 4 katlı olan dev tesiste yaklaşık 10 bin metrelik kapalı alanda 21 farklı branşta spor kursları yapılabiliyor. 2 düğün salonu ve bir nikah salonunun da yer aldığı Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri’nde kütüphane, robotik kodlama merkezi ve market ile birlikte belediye birimleri de bulunuyor.

“BAHANE DEĞİL HİZMET ÜRETTİK”

Hem mimarisi ile hem de işlerliği ile hem bölgeye hem de Pamukkale’ye ayrı bir değer katan Aktepe Sosyal Tesisleri’nin açılışı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Göreve geldiğimiz günden bugüne hiçbir şeyi bahane etmedik. Pandemi oldu deyip yan gelip yatmadık. Deprem oldu depremin etkileri var ne yapacağız demedik. Hep çalıştık, hiç durmadan 7 gün 24 saat çalıştık. Hiçbir mazeretin ardına saklanmayı kendimize layık görmedik. Çünkü vatandaşlarımız bizlerden bahane değil hizmet bekliyor onun için bizleri seçti dedik. Sizlerin oylarını emanet olarak gördük. Sizlerin emanetlerine de asla ihanet etmedik, aklımızın ucundan dahi geçirmedik” dedi. “Aktepe Mahallemizde ve diğer civar mahallelerimizde büyükşehir belediyemizin başlatmış olduğu yüzyılın dev altyapı hamlesini alnımızın akıyla bitirdik” diyen Başkan Örki konuşmasında, “Onun hemen akabinde üstyapı hamlesini her sokak pırıl pırıl olacak şekilde, sizlerin ve çocuklarımızın geleceğini teminat altına alacak güzellikte tamamladık. Yetmedi, Akvadi Parkı’mızı baştan aşağı yeniledik. Şu arkamda gördüğünüz yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip olan Aktepe Sosyal Tesislerini bitirmek bize nasip oldu. Burada kütüphanemiz, kodlama eğitim kursumuz var. Karate, futbol, basketbol, dart, okçuluk, güreş gibi 21 branşta spor kurslarımız var. Yine burada 2 tane düğün salonu sizlerin hizmetine giriyor” diye konuştu.

ZOLAN, “HİZMET SİYASETİ YAPTIK”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise törende yaptığı konuşmada “Biz bugüne kadar Denizli’de görev aldığımız sürece, Pamukkale Belediye Başkanımızla, AK Parti il ve ilçe başkanlarımızla Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe başkanlarımızla, muhtarlarımızla el ele, gönül gönüle vererek hizmet siyaseti yaptık. Şehrimizi eserlerle donattık. En son yaptığımız büyük eser olarak Denizli’nin altyapısını baştan aşağı değiştirdik. Birlik ve beraberlik olduğu zaman varamayacağımız hedef, aşamayacağımız engel yoktur” dedi.
Konuşmaların ardından Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri’nin açılış kurdelası dualarla protokol üyeleri tarafından kesildi. Başkan Örki, protokol üyelerini dev tesisteki bölümleri tek tek gezdirdi.

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