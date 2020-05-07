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Pamukkale Belediyesi berber dükkanlarını dezenfekte etti

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.05.2020 13:30 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır kapalı olan berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezleri 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır kapalı olan berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezleri 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Pamukkale Belediyesi, bu işletmeler açılmadan önce ilçe genelindeki tüm berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezlerini dezenfekte etti.
Dünyayı etkisi altına alan ve 250 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan korona virüs nedeniyle ülkemizde yaklaşık 1.5 ay önce berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezleri hizmetlerine ara vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başında açıkladığı normalleşme takvimine göre berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezleri 11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren belli şartları yerine getirerek hizmet vermeye başlayacak. Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezleri gibi işletmelerin açılma kararından sonra Pamukkale Belediyesi harekete geçti. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı dezenfekte ekipleri hafta başında açılacak olan ilçe genelindeki berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezlerini detaylı bir şekilde dezenfekte etti. 7 ayrı ekip Pamukkale ilçesinde bulunan bu meslekle uğraşan yaklaşık 500 iş yerlerini sabahın erken saatlerinden itibaren ücretsiz olarak steril hale getirdi.
Dünyanın korona virüs pandemisi nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçtiğinin altını çizen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Ülkemiz bu süreci başarıyla sürdürüyor. Korona virüs ile mücadelede ilk günden bu yana gerekli olan her türlü önlemi ve bu konuda gerekli tüm çalışmaları Pamukkale Belediyesi olarak büyük bir titizlikle yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme takvimine göre 11 Mayıs’tan itibaren berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezleri açılacak. Ekiplerimiz bu konuda hizmet veren işyerlerini açılmadan önce steril hale getirilmek için dezenfeksiyon işlemlerini yaptı" dedi.

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