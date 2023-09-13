YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pamukkale Belediyesi çalışanlarına ‘en iyi narkotik anne-baba eğitimi’ verildi

Pamukkale Belediyesi çalışanlarına ‘en iyi narkotik anne-baba eğitimi’ verildi

13.09.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamukkale Belediyesi çalışanlara yönelik Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "En iyi narkotik polisi anne, en iyi narkotik polisi baba ve narko rehber" eğitimleri verildi.

Pamukkale Belediyesi çalışanlarına ‘en iyi narkotik anne-baba eğitimi’ verildi

Pamukkale halkına hizmet götüren personellerin eğitimleri konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, çalışanlarına bir eğitim daha verdi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucuyla mücadelede annelere ve babalara yönelik farkındalık ve şuurlandırma çalışmaları istikametinde tüm Türkiye’de eğitimler düzenliyor. Bu eğitimler çerçevesinde, Pamukkale Belediyesi çalışanlarına yönelik eğitim verildi. Pamukkale Belediye Meclis Salonu’ndaki eğitimde anne, babalar aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve alışkanlık seviyesine gelmeden çocuğa erken müdahale edilmesini hedeflendi. "En iyi narkotik polisi anne, en iyi narkotik polisi baba ve narko rehber" başlığı altında verilen eğitimlerde, anne ve babaların nelere dikkat edilmesi gerektiği, davranış farkındalıkları anlatıldı.

Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde, madde bağlılığı yaş ortalamasının düştüğüne dikkat çekilerek, “Bu mücadeleyi hep birlikte vermeliyiz” denildi. Eğitimlerde, uyuşturucuyla mücadelede, evlatlarına düşkünlüğü ve evlatlarını en iyi onların tanıyabildiğine değinilerek, anne babaların artık sosyalleşmeye başlayan çocukları için şuurlu hareket etmesinin önemli olduğu vurgulandı. Eğitmenler, gençlerin uyuşturucudan kurtulması adına İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı başta olmak üzere devletin tüm imkânlarını seferber ettiğini ve ilk şeyin çocuk ile gençlerin uyuşturucuyla tanışmasını engellemek olduğunu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladıBalıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladı
Kuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret ettiKuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret etti
İş kazası konusunda uyardığı makinede kaza geçirip hayatını kaybettiİş kazası konusunda uyardığı makinede kaza geçirip hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 13 Eylül Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:36
Öğle
13:05
İkindi
16:37
Akşam
19:23
Yatsı
20:40

Denizli Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Çarşamba

Dinç eczanesi
Merkezefendi
Pinar eczanesi
Kale
Işil eczanesi
Merkezefendi
Ceylan eczanesi
Pamukkale
Numune eczanesi
Acipayam
Çal eczanesi
Cal
Oran eczanesi
Cameli
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.