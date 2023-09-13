Pamukkale Belediyesi çalışanlarına ‘en iyi narkotik anne-baba eğitimi’ verildi

Pamukkale halkına hizmet götüren personellerin eğitimleri konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, çalışanlarına bir eğitim daha verdi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucuyla mücadelede annelere ve babalara yönelik farkındalık ve şuurlandırma çalışmaları istikametinde tüm Türkiye’de eğitimler düzenliyor. Bu eğitimler çerçevesinde, Pamukkale Belediyesi çalışanlarına yönelik eğitim verildi. Pamukkale Belediye Meclis Salonu’ndaki eğitimde anne, babalar aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve alışkanlık seviyesine gelmeden çocuğa erken müdahale edilmesini hedeflendi. "En iyi narkotik polisi anne, en iyi narkotik polisi baba ve narko rehber" başlığı altında verilen eğitimlerde, anne ve babaların nelere dikkat edilmesi gerektiği, davranış farkındalıkları anlatıldı.

Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde, madde bağlılığı yaş ortalamasının düştüğüne dikkat çekilerek, “Bu mücadeleyi hep birlikte vermeliyiz” denildi. Eğitimlerde, uyuşturucuyla mücadelede, evlatlarına düşkünlüğü ve evlatlarını en iyi onların tanıyabildiğine değinilerek, anne babaların artık sosyalleşmeye başlayan çocukları için şuurlu hareket etmesinin önemli olduğu vurgulandı. Eğitmenler, gençlerin uyuşturucudan kurtulması adına İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı başta olmak üzere devletin tüm imkânlarını seferber ettiğini ve ilk şeyin çocuk ile gençlerin uyuşturucuyla tanışmasını engellemek olduğunu belirtildi.

