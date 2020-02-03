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Pamukkale Belediyesi çocuklar için Sömestr Atölyesi kurdu

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.02.2020 12:37 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan çocuklara yönelik her fırsatta etkinlik düzeliyor.

Denizli Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan çocuklara yönelik her fırsatta etkinlik düzeliyor. Pamukkale Belediyesi yarı yıl tatili döneminde “Sömestr Atölyesi” kurulurken burada çocuklar origami, kokulu taş boyama ve ebru sanatının inceliklerini öğrendi.
İlçede yaşayan vatandaşların mutluluğu için çeşitli projeler hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, yarı yıl tatilinde öğrencilere yönelik programlar hazırladı. İlçe genelinde yaşayan 6-13 yaş grubunda yer alan çocukların katıldığı “Sömestr Atölyesi” açılırken burada origami, kokulu taş boyama ve ebru dersleri verildi. Eğitmenler gözetiminde hafta sonları düzenlenen kurs Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında gerçekleştirildi. Çocuklar, öğretmenlerden ebru, origami ve kokulu taş boyama konularında eğitimler alarak yarı yıl tatillerini farklı bir şekilde geçirmiş oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Sömestr Atölyesindeki derslere katılan çocuklarla bir araya geldi. Onlarla tek tek sohbet eden Başkan Örki, onlarla origami yaptı. Pamukkale’de yaşayan herkesin mutluluğu kendileri için önemli olduğunu kaydeden Başkan Örki, “Belediyemizin Kültür İşleri Müdürlüğü ilk ve orta okulda yer alan öğrencilerimiz yönelik, onların sömestr tatilini en verimli şekilde geçirmeleri amacıyla ‘Sömestr Atölyesi’ açtık. Burada öğrencilerimize ebru, taş boyama ve origami kursları verildi. Amacımız çocuklarımızın yarı yıl tatilinin eğlenceli ve farklı bir şekilde geçirmelerini sağlamaktı. Burada gördüğüm kadarıyla çocuklarımız bu atölyeden memnun kalmışlar. Bu ve benzeri kurslarla Pamukkale’de yaşayan herkesin mutlu olması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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