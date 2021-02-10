Pamukkale Belediyesi deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi

Pamukkale Belediyesi tüm personeliyle deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İçişleri Bakanlığımızca 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bizler de Afet Eğitim Seferberliği’ne hem destek vermek hem de personelimizin olası afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olduklarını görmek istedik” dedi.

Pamukkale Belediyesi YSE Ana hizmet binasında, tüm belediye personelinin ve belediyeye gelen vatandaşların katılımıyla deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında, Türkiye’de büyük deprem tatbikatı gerçekleştiren ilk belediyelerden biri olan Pamukkale Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmalarını önemsediğini bir kez daha gösterdi. Deprem tahliye tatbikatına Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz, Afet Acil Durum Yönetimi Şube Müdürü Doğan Tufan, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, birim personelleri ve vatandaşlar katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını Türkiye’de Afet Eğitim Yılı ilan etmesinin ardından belediye olarak hemen harekete geçtiklerini bildirdi. Bu kapsamda gerçekleştirdikleri deprem tahliye tatbikatını bizzat takip ederek, sirenleri çalan Başkan Örki, “AFAD ile iş birliği içerisinde Allah vermesin ama bir depremle, yangınla, bir afetle karşılaşıldığında bizim personelimizin dimdik ayakta kalabilmesini sağlamamız gerekiyordu. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıldan bu güne kadar birçok eğitim verildi. Şu anda eğitim süreçlerimizin 9. aşamasına geçiş yapmış durumdayız. 25 kişiden oluşan arama kurtarma gönüllüsü personelimiz eğitimlerini sürdürüyorlar. Bugün itibariyle de herhangi bir depremle, bir afetle karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini belirlemiş olduk” dedi.