Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Pamukkale ilçesinde bulunan 61 mahallede cadde ve sokak dezenfekte çalışmaları ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca akşamları da sinek ile mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlamalar devam ediyor. Larva, fare ve hamam böceği gibi şikayetleri de Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Korona virüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşların ev dezenfekte talepleri de yerine getiriliyor.

“Güzel ve sağlıklı günlere ulaşmak için evde kal Pamukkale”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, devletin bu zor dönemde her türlü imkanla vatandaşının yanında olduğunu ve korona virüs salgınından korunmak için evde kalınması gerektiğini söyledi. Başkan Örki, “Ülke olarak korona virüs ile büyük bir mücadele veriyoruz. Devletimiz bu konuda sokağa çıkılmaması yönünde karar aldı. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağız. Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı boyunca halkımızın mağduriyet yaşamaması için biz gereken her türlü tedbirimizi aldık. Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen talepleriniz Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki arkadaşlarımız tarafından hızlıca yerine getiriliyor. Bunun yanında temizlik ve sağlık ile ilgili rutin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Pamukkale Belediyesi olarak bu zor dönemden bir an önce kurtulmak için vatandaşlarımıza güç vermeye devam ediyoruz. Pamukkale’de yaşayan herkesten tek ricamız var, siz evde kalın biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Daha güzel ve daha sağlıklı günlere ulaşmak için evde kal Pamukkale” dedi.