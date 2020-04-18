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Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Denizli’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek grubu vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.

Denizli’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek grubu vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor. Pamukkale ilçesinde ekipler temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Siz evde kalın, biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Denizli’de bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 112 ve 444 9 220 nolu telefon hattından Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen talepler özel ekipler tarafından karşılanıyor. Talepler genelde hastaneye ulaşım, eczaneden ilaç alınması gibi sağlıkla ilgili konular olurken bazı vatandaşlar da ekmek talebinde bulunuyor. Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. Cumartesi ve Pazar günü 24 saat boyunca çalışarak Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, 61 mahallede yaşayan vatandaşların acil olan ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardımcı oluyor. Pamukkale Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. İlçe genelinde birçok noktada bulunan kedi ve köpek yuvaları ile sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından mama ve su konularak sokaktaki dostlar da unutulmadı.

Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
Pamukkale ilçesinde bulunan 61 mahallede cadde ve sokak dezenfekte çalışmaları ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca akşamları da sinek ile mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlamalar devam ediyor. Larva, fare ve hamam böceği gibi şikayetleri de Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Korona virüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşların ev dezenfekte talepleri de yerine getiriliyor.

“Güzel ve sağlıklı günlere ulaşmak için evde kal Pamukkale”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, devletin bu zor dönemde her türlü imkanla vatandaşının yanında olduğunu ve korona virüs salgınından korunmak için evde kalınması gerektiğini söyledi. Başkan Örki, “Ülke olarak korona virüs ile büyük bir mücadele veriyoruz. Devletimiz bu konuda sokağa çıkılmaması yönünde karar aldı. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağız. Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı boyunca halkımızın mağduriyet yaşamaması için biz gereken her türlü tedbirimizi aldık. Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen talepleriniz Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki arkadaşlarımız tarafından hızlıca yerine getiriliyor. Bunun yanında temizlik ve sağlık ile ilgili rutin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Pamukkale Belediyesi olarak bu zor dönemden bir an önce kurtulmak için vatandaşlarımıza güç vermeye devam ediyoruz. Pamukkale’de yaşayan herkesten tek ricamız var, siz evde kalın biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Daha güzel ve daha sağlıklı günlere ulaşmak için evde kal Pamukkale” dedi.

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Denizli Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Çiftçi Eczanesi
Merkezefendi
Gökhan Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Nisan Eczanesi
Merkezefendi
Gökçe Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
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