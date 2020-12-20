YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pamukkale Belediyesi, Eymir Mahallesinin yollarını yeniledi

Pamukkale Belediyesi, Eymir Mahallesinin yollarını yeniledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.12.2020 14:08 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.Eymir Mahallesinde kısa sürede 2 bin 500 metrekarelik alan beton kilit parke taşı ile yenilendi.

Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.
Eymir Mahallesinde kısa sürede 2 bin 500 metrekarelik alan beton kilit parke taşı ile yenilendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale’nin tüm mahallelerinde yolların iyileştirilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.
Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı projesinde şimdiye kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent, Belenardıç, Küçükdere, Akçapınar, Karakurt ve Haytabey mahallelerinde yaklaşık 140 bin metrekare beton kilit parke taşı döşendi. Yaklaşık 4 aydır devam eden proje kapsamında Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Eymir mahallesinde kilit parke taşı olmayan tüm sokaklarda çalışmalar yaptı. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda yapılan çalışmalar tamamlanarak, yollar Eymir mahallesi sakinlerinin hizmetine sunuldu.

“Tek Amacımız Halkımızın Mutluluğu”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçeyi mutlu insanların yaşadığı bir yer haline getirmek için hiç durmadan çalıştıklarını ifade ederek, “İlçemizdeki 61 mahallede öncelikli hangi sorun varsa onu çözmeye çalışıyoruz. 23 mahallemizi kapsayan ve yaklaşık 200 bin metrekare kilit beton parke taşı döşeme çalışmamız devam ediyor. İlçe merkezine uzak olan mahallelerimizden Eymir’de çalışmalar sona erdi ve burada yaşayan vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Bizler halkımızın mutluluğu için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:06
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:17

Denizli Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Efe Eczanesi
Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Işıl Eczanesi
Merkezefendi
Turkuaz Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
Pamukkale
Zeytinköy Sema Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.