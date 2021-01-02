Pamukkale Belediyesi her zaman görevde

Pamukkale Belediyesi her zaman olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde de görevinin başında. Zabıta ekipleri şikayetler için 24 saat esasına göre vatandaşların hizmetinde olurken, ilçede temizlik hizmeti aralıksız devam etti. Sokaktaki canlar unutulmadı ve ekipler mama ve su dağıtımı yaptı.

Korona virüsü önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde Perşembe gecesi başlayan ve Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Pamukkale Belediyesi ekipleri görevinin başında olmaya devam etti. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasına göre nöbette olurken, vatandaşlardan gelen şikayetler anında cevaplandırıldı. Birçok konuda 444 92 20 nolu telefondan gelen talepleri değerlendiren ekipler, Pamukkalelilerin mutluluğu için mesai yapıyor. Özellikle 65 yaş üstü olan ve yakını olmayanların çeşitli talepleri de ekipler tarafından karşılanıyor. Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise çöp toplama hizmeti olmak tüm çalışmaları aralıksız gerçekleştirdi. Caddeler, sokaklar ve parklar hem çalışanlar tarafından hem de süpürme araçlarıyla tertemiz hale getirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise ilçe genelinde sokaklarda yaşayan canlıların yanında oldu. Sokaktaki canlar için mama ve su takviyesi yapılırken, Kocaçukur’da bulunan gölette yaşayan kaz ve ördekler de unutulmadı ve onlara da yem verildi. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de korona virüs önlemleri çerçevesinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Öte yandan Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri Kitap Kafe’den vatandaşlara kitap servisi de yaptı.