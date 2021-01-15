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Pamukkale Belediyesi karla mücadele ediyor

15.01.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Ülke genelinde olduğu gibi Denizli’de de soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Denizli’de de soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterdi. Pamukkale ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı etkili olurken Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalleler arasında ulaşımı sağlayan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.
Denizli’de özellikle yüksek kesimlerde 2021 yılının ilk kar yağışı gerçekleşti. Pamukkale ilçesi sınırları içinde yer alan yüksek rakımlı mahallelerde de kar etkisini gösterdi. Özellikle Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar, Uzunpınar, Eymir ve Kurtluca’da etkili olan kar yağışı nedeniyle mahalleleri birbirine bağlayan yollarda yaklaşık 10 santimetre kar birikti. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 1 grayder, 1 kepçe, 2 tuzlama kamyonu, 1 kurtarma aracı ve 10 kişilik personelle çalışmalara başladı. Karla kaplanan yollarda grayderlerle açılırken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıldı. Bu mahalleler arasında ulaşımın açık kalması için ekipler 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yolda kalan araçlarla ilgili kurtarma çalışmaları da yapıyor. İlçenin Cankurtaran ve Karataş mahallelerinde de ekipler teyakkuzda olurken, gerektiğinde hemen müdahale ediyor.

“Yolların açık kalması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kurak geçen günlerden sonra yağmur ve kar yağışının bereket olarak görüldüğünü ifade ederek, “İlçemizin birçok mahallesi yüksek rakımlı bölgelerde. Özellikle bu mahallelerimizde kar yağışı etkili oluyor. Bazı mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Bu bölgedeki mahallelerimizde yolların açık olması için ekiplerimiz fedakarca çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerimizi birbirine bağlayan yolların açık kalması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çalışmalarımız 24 saat esasına göre yapılıyor. Kar yağışının devam etmesi halinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da karla mücadelemiz sürecek. Biz Pamukkaleli vatandaşlarımız için her konuda çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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