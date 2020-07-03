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Pamukkale Belediyesi normalleşmeden sonra yaz kurslarını açtı

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.07.2020 11:41 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi, korona virüs ile mücadelede yeni normal hayata geçildikten sonra yaz kursları açtı.

Pamukkale Belediyesi, korona virüs ile mücadelede yeni normal hayata geçildikten sonra yaz kursları açtı. Koronavirüs tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulandığı kurslarda katılımcılara 8 ayrı dalda eğitimler veriliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Yeni normal hayat çerçevesinde gerekli olan tüm tedbirler alınarak kurslarımızı başlattık. Şimdiden tüm kursiyerlerimize başarılar dilerim” dedi.
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle kış dönemi kurslarına zorunlu ara verilmişti. 18 yaş üstü vatandaşların katıldığı ve korona virüs çerçevesinde tüm tedbirlerin alındığı yaz dönemi kurslarında çalışmalar başladı. Kursların yapılacağı Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi Ek Hizmet Binasında salonlar dezenfekte edilirken, kursiyerlerin sosyal mesafe kuralı, dezenfekte ve maske kurallarına uyması zorunlu tutuluyor. Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek olan Pamukkale Belediyesi yaz Dönemi Kurslarında katılımcılara İngilizce ve Almanca A1- A2, işaret dili, el sanatları, ipek kozasından çiçek yapımı, engelliler için el sanatları, ebru sanatı, halk oyunları konusunda eğitimler veriliyor. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı kurslar hafta içi her gün gerçekleşiyor. Kurslar sonunda katılımcılara sertifikalar da verilecek.
Pamukkale Belediyesi’nin kurslarına katılan vatandaşlar ve eğitmenler memnuniyetlerini ifade ederek belediyeye teşekkürlerini ilettiler. El Sanatları Eğitmeni Nuray Tabak, korona virüs nedeniyle ara verilen kursların yeniden başlamasının sevindirici olduğunu söyleyerek, “Kursiyerlerimle birlikte bu yaz günlerini en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla tekrardan bir araya geldik. Bize tekrar bu imkanı sağlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi. İşaret Dili kursuna katılan Halime Dindar, “Buraya gelme sebebim hepimiz birer engelli adayıyız. Bu düşünceyle kursa gelmeye karar verdim. Öğretmenimiz çok enerjik. Kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye çok teşekkür ederim” dedi.
Gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve eğitim konusunun önemli olduğunu söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Halkımızın her kesimine yönelik faaliyetlerimiz var. Bir çok dalda açtığımız kurslara korona virüs nedeniyle bir süre ara vermiştik. Yeni normal hayat çerçevesinde kurslarımızı yeniden açtık. Bunu yaparken tüm tedbirleri alarak katılımcılarımızın sağlığı için gerekli olan ne varsa yaptık. 18 yaş üstü olan ve ilgi duyduğu alanlarda eğitim alan tüm vatandaşlarımıza kurslarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Pamukkale Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mutluluğu için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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