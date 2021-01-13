Pamukkale Belediyesi vatandaşların öneri ve isteklerini artık BİP’de takip edecek

Gelişen teknolojiyi ve ülke gündemini her zaman yakından takip eden Pamukkale Belediyesi, haberleşme uygulamalarından BİP’e katıldı. Vatandaşlar şikayet, talep ve önerilerini artık bu uygulamadan sunabilecekler.

Pamukkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, belediyecilikte sınırları kaldıran bir belediye olan Pamukkale Belediyesi’nin, mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp’ın güncellenen koşullarının ve gizlilik ilkesinin Türkiye’deki kullanıcılar tarafından 8 Şubat’a dek onaylanmasını şart koşmasının ardından, ilçe halkının şikayet, talep ve önerilerinin artık BİP uygulaması üzerinden alınacağı bildirildi.

2020 yılında ihbar hattından 1500 vatandaşa çözüm bulundu

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların belediyeye daha hızlı ulaşmalarını sağlamak adına teknolojinin gereksinimlerinden de faydalanarak oluşturduğu 0 552 282 20 20 numaralı ihbar hattından şikayet ve taleplerini ileten vatandaşın sorunlarına anında çözüm buldu. 2020 yılında, Pamukkale Belediyesi’nin ihbar hattına şikayet ve taleplerini bildiren yaklaşık 1500 Pamukkalelinin sorununa hızlıca cevap verildi. Pamukkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, “Pamukkale Belediyesi olarak, çağdaş ve modern belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye 2021 yılında da devam edeceğiz. Halkımıza en iyi hizmeti sunma noktasında teknolojinin de bütün imkanlarından yararlanılmaya devam edilecektir” denildi.

